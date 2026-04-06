Advogada explica: quem perdeu algum parente pode consultar em 3 passos se foi deixado dinheiro no banco

Valores esquecidos em nome de pessoas falecidas podem existir sem que familiares saibam, devido à falta de informação e limitações nos sistemas

Gabriel Dias - 06 de abril de 2026

(Foto: Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil)

Muitas famílias podem estar deixando dinheiro para trás sem sequer saber. Valores vinculados a pessoas que já faleceram permanecem disponíveis em diferentes instituições, mas nem sempre são facilmente identificados pelos herdeiros.

O problema não está apenas na existência desses recursos, mas na dificuldade em localizá-los. Contas antigas, aplicações esquecidas e registros financeiros dispersos fazem com que esses valores permaneçam parados por anos.

As informações foram tiradas do Instagram da advogada Fernanda Leal (@zerandodividas_).

Falta de informação impede acesso ao dinheiro

Em muitos casos, os bancos não notificam automaticamente os familiares sobre a existência desses valores.

Além disso, não há uma busca ativa para localizar herdeiros, o que contribui para que o dinheiro permaneça esquecido.

Outro fator que dificulta o acesso é a crença de que os sistemas disponíveis concentram todas as informações financeiras. No entanto, essas ferramentas nem sempre mostram a totalidade dos valores existentes.

Questões jurídicas podem mudar o cenário

Um detalhe importante envolve aspectos legais relacionados à sucessão e ao acesso a dados financeiros.

Dependendo da situação, é necessário seguir procedimentos específicos para identificar e resgatar esses recursos.

Esse fator jurídico é, muitas vezes, o que separa quem consegue encontrar valores desconhecidos de quem nunca descobre sua existência.

Diante desse cenário, a falta de verificação pode resultar na perda de recursos que poderiam beneficiar famílias.

Por isso, especialistas recomendam atenção e investigação cuidadosa após o falecimento de um familiar, especialmente quando há histórico financeiro pouco documentado.

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