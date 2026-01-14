Caiado reage a vídeo viral de imitador e brinca: “Até eu fiquei na dúvida”

Governador comentou pegadinha que enganou policial aposentado em ligação e decidiu entrar na brincadeira nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), reagiu com bom humor a um vídeo que repercutiu nas redes sociais após mostrar um imitador com voz quase idêntica à dele enganando um policial militar aposentado, em Rio Verde.

A resposta foi publicada nesta terça-feira (13), quase um mês depois da gravação, publicada no dia 19 de dezembro.

Por chamada de vídeo, Caiado entrou em contato com Pedro Leonardo e Célio Pires, policial aposentado e pai de Pedro.

Ao falar sobre o caso, o governador admitiu que a semelhança impressiona. “Até eu fiquei sem saber quem é que estava falando”, disse, em tom de brincadeira.

Durante o vídeo original, o imitador Anderson Morais conversa com o policial, agradece elogios, fala sobre segurança pública e chega a mencionar ações do governo na região de Rio Verde.

Ao comentar a situação agora, Caiado entrou na zoeira e afirmou que, da próxima vez, só acreditaria se fosse por chamada de vídeo. “Caiado só tem um”, brincou.

O governador ainda explicou que decidiu ligar para esclarecer tudo pessoalmente e agradeceu o carinho demonstrado pelo policial e pelos internautas. “Tem base uma coisa dessas?”, escreveu na legenda da publicação.

A interação gerou uma nova onda de comentários divertidos. “Gente, era o governador mesmo ou era IA”, perguntou uma seguidora, que o próprio governador respondeu: “Dessa vez era eu mesmo!”.

O vídeo original, que mostra a reação surpresa do policial ao acreditar que falava com o governador, impressionou internautas pela fidelidade da imitação e acumulou milhares de visualizações.

À época, Pedro Leonardo contou que a ideia surgiu como uma brincadeira com o pai, admirador declarado do governador, enquanto Anderson Morais afirmou não imaginar que a gravação teria tamanha repercussão.