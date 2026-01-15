Não é o macarrão, nem o arroz: os alimentos que mais engordam, segundo nutricionistas

Especialistas explicam que o ganho de peso está mais ligado ao tipo de alimento e à forma de consumo do que aos carboidratos tradicionais

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube)

Durante muito tempo, macarrão e arroz foram apontados como vilões da balança. No entanto, nutricionistas explicam que esses alimentos, quando consumidos com equilíbrio, não são os principais responsáveis pelo ganho de peso.

Segundo os especialistas, o maior problema está em produtos ricos em gordura, açúcar e calorias concentradas, que costumam passar despercebidos na rotina alimentar e são consumidos em excesso.

Entre os alimentos que mais contribuem para o aumento de peso estão os ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos recheados, fast food e refeições prontas. Eles combinam alto teor calórico com baixo valor nutricional, além de estimularem o consumo exagerado.

Outro destaque são as bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados e energéticos. Por serem líquidas, essas calorias não geram saciedade e facilitam a ingestão excessiva ao longo do dia.

Nutricionistas também alertam para os doces e sobremesas frequentes, como bolos, chocolates e sorvetes. O consumo regular desses alimentos eleva rapidamente a ingestão calórica e favorece o acúmulo de gordura corporal.

As frituras entram na lista por absorverem grande quantidade de gordura durante o preparo. Batatas fritas, salgados e carnes empanadas concentram muitas calorias em pequenas porções.

Por fim, os especialistas chamam atenção para o excesso de molhos, queijos gordurosos e embutidos, que costumam acompanhar refeições aparentemente leves, mas aumentam significativamente o valor calórico do prato.

De acordo com nutricionistas, o segredo não está em demonizar o arroz ou o macarrão, mas em priorizar alimentos naturais, controlar porções e manter uma alimentação equilibrada, aliada a hábitos saudáveis no dia a dia.

