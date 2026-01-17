Atenção, recebedores do Bolsa Família: CadÚnico confirma pagamento além do benefício a partir de 26 de janeiro

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Jefferson Rudy/ Agência Senado)

A partir do fim de janeiro, famílias inscritas no Cadastro Único vão sentir um alívio direto no orçamento doméstico. O governo federal confirmou que, além do Bolsa Família, um novo apoio começa a ser liberado: a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos, sem depósito em dinheiro e sem necessidade de novo cadastro.

A medida marca o avanço do programa Gás do Povo, que chega à sua segunda etapa no dia 26 de janeiro, ampliando o acesso ao gás de cozinha para milhares de lares em situação de vulnerabilidade.

Botijão gratuito substitui repasse em dinheiro

Diferente do antigo Auxílio Gás, o novo modelo garante o benefício de forma prática: o botijão é retirado gratuitamente por meio de um vale, sem que a família precise desembolsar qualquer valor. Nesta fase, cerca de 950 mil famílias serão atendidas, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

O projeto contou com uma fase inicial em novembro de 2025, alcançando aproximadamente 1 milhão de famílias em dez capitais. Agora, o benefício chega a outras 17 capitais que ficaram de fora da etapa inicial, elevando o total de famílias contempladas para quase 2 milhões.

Auxílio Gás chega ao fim e programa ganha escala nacional

A mudança se torna definitiva a partir de fevereiro de 2026. Com isso, o Auxílio Gás deixa de existir e todas as famílias que recebiam o valor em dinheiro passam automaticamente para o novo formato, sem burocracia adicional.

A expectativa do governo é levar o Gás do Povo a todos os municípios brasileiros ao longo de fevereiro. Já em março, a expansão deve incluir também famílias que nunca receberam o Auxílio Gás, dependendo da disponibilidade de recursos. A projeção é alcançar mais de 15,5 milhões de famílias, triplicando o número atual de beneficiários.

Participação das revendedoras ainda é desafio

Apesar do avanço, o governo acompanha com atenção a adesão das revendedoras de gás, peça-chave para o funcionamento do programa. Como a participação é voluntária, há diferenças significativas entre as capitais.

Enquanto cidades como Fortaleza e Salvador apresentam alta adesão, outras, como Goiânia e Natal, registram percentuais mais baixos. Segundo o setor, o valor pago pelo governo influencia diretamente a decisão das empresas, e a expectativa é de ajustes e maior adesão conforme o programa se consolide.

