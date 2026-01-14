Idosos a partir de 60 podem estar perdendo benefício sem saber

Um simples detalhe burocrático pode separar cidadãos de um benefício garantido

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Matthias Zomer)

Milhares de brasileiros com 60 anos ou mais podem estar deixando de acessar um benefício garantido por lei por falta de informação ou atualização cadastral.

Trata-se da Carteira do Idoso, documento federal que amplia o acesso a direitos como descontos, gratuidades e prioridade em serviços, mas que ainda passa despercebido por parte da população idosa.

A Carteira do Idoso é destinada a cidadãos a partir dos 60 anos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O foco do benefício são pessoas de baixa renda, justamente para reduzir desigualdades e promover maior participação social, cultural e esportiva em todo o país.

O principal entrave, segundo orientações dos órgãos de assistência social, está na falta de atualização do Cadastro Único. Dados desatualizados podem impedir a emissão do documento ou gerar dificuldades no uso do benefício.

Por isso, manter as informações corretas é etapa essencial para garantir a elegibilidade. A solicitação pode ser feita de duas formas: presencialmente, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou de forma online, pelo portal oficial de atendimento ao cidadão.

No atendimento presencial, profissionais orientam sobre documentos, prazos e eventuais pendências, tornando o processo mais acessível. Válida em todo o território nacional, a Carteira do Idoso funciona como instrumento de inclusão e autonomia.

O benefício existe, está ativo e pode ser solicitado a qualquer momento, mas depende de informação, orientação e iniciativa. Sem isso, muitos idosos seguem perdendo um direito que já está ao alcance.

Confira mais detalhes:

