Idosos a partir de 60 podem estar perdendo benefício sem saber
Um simples detalhe burocrático pode separar cidadãos de um benefício garantido
Milhares de brasileiros com 60 anos ou mais podem estar deixando de acessar um benefício garantido por lei por falta de informação ou atualização cadastral.
Trata-se da Carteira do Idoso, documento federal que amplia o acesso a direitos como descontos, gratuidades e prioridade em serviços, mas que ainda passa despercebido por parte da população idosa.
A Carteira do Idoso é destinada a cidadãos a partir dos 60 anos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O foco do benefício são pessoas de baixa renda, justamente para reduzir desigualdades e promover maior participação social, cultural e esportiva em todo o país.
O principal entrave, segundo orientações dos órgãos de assistência social, está na falta de atualização do Cadastro Único. Dados desatualizados podem impedir a emissão do documento ou gerar dificuldades no uso do benefício.
Por isso, manter as informações corretas é etapa essencial para garantir a elegibilidade. A solicitação pode ser feita de duas formas: presencialmente, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou de forma online, pelo portal oficial de atendimento ao cidadão.
No atendimento presencial, profissionais orientam sobre documentos, prazos e eventuais pendências, tornando o processo mais acessível. Válida em todo o território nacional, a Carteira do Idoso funciona como instrumento de inclusão e autonomia.
O benefício existe, está ativo e pode ser solicitado a qualquer momento, mas depende de informação, orientação e iniciativa. Sem isso, muitos idosos seguem perdendo um direito que já está ao alcance.
Confira mais detalhes:
