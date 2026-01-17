Homem leva seis tiros, corre até base da PM para pedir ajuda e morre em Goiânia
Vítima chegou completamente ensanguentada no posto militar pedindo socorro, mas acabou não resistindo
Um homem, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (17), em Goiânia, após ser brutalmente baleado e buscar ajuda em uma base da Polícia Militar Rodoviária (PMR), na GO-070, região da Vila Mutirão I.
O Portal 6 apurou que a vítima apareceu ensanguentada na unidade, gritando e pedindo socorro. Mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros e atendimento médico no local, a morte foi confirmada pouco depois.
Testemunhas disseram ter presenciado o ataque momentos antes, em uma rua do bairro. Segundo o relato, a vítima estava em um carro quando outro veículo teria parado de forma a “fechar” a passagem.
Na sequência, três homens teriam descido e efetuado vários disparos contra o motorista, que ainda conseguiu manobrar e fugir do ponto inicial do ataque.
A vítima foi atingida por seis tiros, sendo dois na mão esquerda, dois no tórax e um na mandíbula.
A perícia foi acionada e analisou os pontos que envolveu o caso. Também foi indicado que há câmeras de segurança na região, que podem auxiliar na apuração.
O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC) para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.
