Homem leva seis tiros, corre até base da PM para pedir ajuda e morre em Goiânia

Vítima chegou completamente ensanguentada no posto militar pedindo socorro, mas acabou não resistindo

Da Redação - 17 de janeiro de 2026

Vítima foi atingida por seis tiros, sendo dois na mão esquerda, dois no tórax e um na mandíbula. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (17), em Goiânia, após ser brutalmente baleado e buscar ajuda em uma base da Polícia Militar Rodoviária (PMR), na GO-070, região da Vila Mutirão I.

O Portal 6 apurou que a vítima apareceu ensanguentada na unidade, gritando e pedindo socorro. Mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros e atendimento médico no local, a morte foi confirmada pouco depois.

Testemunhas disseram ter presenciado o ataque momentos antes, em uma rua do bairro. Segundo o relato, a vítima estava em um carro quando outro veículo teria parado de forma a “fechar” a passagem.

Na sequência, três homens teriam descido e efetuado vários disparos contra o motorista, que ainda conseguiu manobrar e fugir do ponto inicial do ataque.

A vítima foi atingida por seis tiros, sendo dois na mão esquerda, dois no tórax e um na mandíbula.

A perícia foi acionada e analisou os pontos que envolveu o caso. Também foi indicado que há câmeras de segurança na região, que podem auxiliar na apuração.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC) para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.

