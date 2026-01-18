Bancos definem idade máxima para brasileiros financiarem veículos e quem ultrapassa tem o CPF recusado

Regra varia entre instituições e costuma usar a expectativa de vida do país como referência para liberar ou negar propostas de crédito

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Muita gente consegue comprar o primeiro carro (ou trocar de veículo) graças ao financiamento, já que nem sempre é possível pagar tudo à vista.

Mas o que poucos brasileiros sabem é que alguns bancos trabalham com uma idade máxima para aprovar esse tipo de crédito e, ao ultrapassar esse limite, o CPF pode ser recusado automaticamente na análise.

De acordo com o Diário do Comércio, instituições financeiras costumam estabelecer um teto que gira em torno dos 70 anos, embora esse número possa variar conforme a política interna de cada banco.

A justificativa estaria ligada ao risco do contrato, já que o financiamento é um compromisso de longo prazo e depende de uma projeção de pagamento pelos próximos anos.

Ainda segundo o Diário do Comércio, a regra considera também a expectativa de vida no Brasil, que fica em torno de 77 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por esse motivo, o mercado de crédito tende a adotar critérios mais rígidos para evitar inadimplência ou interrupções no pagamento.

Além da idade máxima, existe também uma idade mínima para conseguir financiar um carro.

Conforme o Diário do Comércio, esse piso costuma começar por volta dos 20 anos, já que o banco precisa de histórico suficiente para avaliar renda, estabilidade financeira e capacidade real de assumir parcelas mensais sem comprometer o orçamento.

Como funciona o financiamento de um veículo

Na prática, o financiamento funciona como um acordo em que o banco paga o valor do veículo à concessionária e o comprador passa a quitar essa dívida em parcelas para a instituição financeira.

De acordo com o Diário do Comércio, além do preço do automóvel, entram na conta os juros e demais taxas do contrato, o que eleva o custo total da compra ao longo do tempo.

Por isso, o banco exige garantias e faz uma análise detalhada antes de liberar o crédito. Em geral, os documentos solicitados incluem:

RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

comprovante de residência

comprovante de renda

documentação do veículo

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!