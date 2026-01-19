A praia mais limpa do Brasil não fica no Rio de Janeiro nem no litoral de São Paulo e tem água turquesa com recife de corais

Com acesso restrito e preservação rigorosa, a Praia do Sancho em Noronha encanta pelo mar cristalino e ecossistema único com espécies raras

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Esqueça o agito das capitais do Sudeste por um momento. O verdadeiro paraíso de águas cristalinas está escondido no coração do Atlântico.

A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, ostenta com frequência o título de mais limpa do Brasil. O destino atrai quem busca um refúgio intocado, longe da poluição e do turismo de massa.

Acesso exclusivo e preservação rigorosa

O caminho até o Sancho começa no Ponto de Informação e Controle (PIC), próximo ao aeroporto. O local oferece estrutura completa, com banheiros acessíveis e lanchonetes para os visitantes.

Para garantir a integridade ambiental, o acesso é monitorado e feito através de passarelas suspensas. A descida para a areia é uma aventura à parte, realizada por escadas cravadas em paredões rochosos.

As trilhas do PIC levam a mirantes com vistas de tirar o fôlego sobre a baía. Dali, é possível avistar a Baía dos Golfinhos e a Baía dos Porcos em um panorama inesquecível.

Santuário de águas turquesas e vida rara

O grande diferencial da praia é a transparência absurda de suas águas e os recifes de corais. O mar calmo é um convite irresistível para mergulhos e exploração da vasta fauna marinha.

Além dos peixes coloridos, o Sancho é lar de aves marinhas em risco de extinção. Espécies endêmicas de Noronha, como o sebito e a cocutura, também circulam livremente pela vegetação.

Este ecossistema protegido garante uma experiência sensorial única para quem visita o arquipélago. É a prova de que o turismo sustentável pode preservar os maiores tesouros naturais do país.

