Curso de especialização gratuito e a distância está com inscrições abertas para 300 vagas

Pós-graduação em Gestão Escolar será ofertada pelo IFB, com polos no Distrito Federal e em Goiás

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

Quem busca uma pós-graduação gratuita e sem precisar frequentar aulas presenciais toda semana tem uma nova oportunidade.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) abriu inscrições para o processo seletivo de uma especialização a distância em Gestão Escolar, com 300 vagas.

O curso será ofertado por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e terá aulas online na plataforma Moodle, do Núcleo de Educação a Distância (NEAD).

Mesmo sendo na modalidade EAD, o cronograma inclui encontros presenciais em polos definidos para apoio e atividades obrigatórias.

As vagas estão distribuídas entre seis polos, com 50 oportunidades em cada local: Brasília, Samambaia e São Sebastião, no Distrito Federal, além de Alexânia, Alto Paraíso de Goiás e Goianésia, em Goiás.

A especialização terá carga horária total de 420 horas e aceita candidatos com diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que emitido por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições, que podem ser realizadas online no site do IFB, seguem abertas até o dia 25 de janeiro de 2026. Para mais informações, consulte o edital.

