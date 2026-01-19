Entenda por que muitas donas de casa estão colocando rolo de papel higiênico na geladeira

Truque popular nas redes sociais promete reduzir odores e umidade no eletrodoméstico, mas tem limites e exige cuidados para não virar dor de cabeça

Layne Brito - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Portal6)

Pode parecer brincadeira, mas colocar um rolo de papel higiênico dentro da geladeira virou um hábito real em muitas casas e o motivo é mais simples do que parece.

O papel, por ser feito de fibras de celulose, tende a absorver umidade do ambiente e, com isso, pode ajudar a “suavizar” aquele cheiro misturado que aparece quando alimentos fortes dividem espaço, potes ficam mal vedados ou sobras passam tempo demais guardadas.

Na prática, a geladeira funciona como um ambiente fechado, que recebe abre e fecha o dia todo.

Quando a porta é aberta, entra ar mais quente e úmido; quando fecha, ocorre condensação.

Some isso a recipientes sem tampa, queijo, cebola, temperos, frutas muito maduras e carnes, e o resultado pode ser um ar carregado, com cheiro marcante mesmo quando nada parece estragado à primeira vista.

A promessa do rolo é atuar como um “absorvedor passivo”, diminuindo parte dessa umidade e, consequentemente, reduzindo a percepção do odor.

Só que esse truque não é mágica. Ele pode ajudar em situações leves e temporárias, mas não resolve a causa do problema quando existe algo por trás, como alimento vencido, respingos antigos na prateleira, líquido que escorreu e secou, ou até sujeira acumulada em cantos e na borracha de vedação.

Nesses casos, o rolo pode até disfarçar por um curto período, mas o cheiro tende a voltar e às vezes pior, porque a origem continua ali.

Quem decide testar precisa tomar alguns cuidados básicos. O principal é usar um rolo novo, limpo e seco, reservado exclusivamente para a geladeira, sem reaproveitar o que fica no banheiro ou em áreas úmidas.

Também é mais seguro evitar papel perfumado, porque o aroma pode migrar e interferir no cheiro de alimentos armazenados.

Outro ponto importante é posicionar o rolo em um local onde ele não encoste em líquidos nem em alimentos destampados; se ele absorver umidade direta, pode ficar encharcado rapidamente e perder a função, além de virar um item desagradável de manter ali.

A troca também faz diferença. Se o rolo começar a ficar úmido, amassado ou com aparência “pesada”, é sinal de que já absorveu o que podia e deve ser substituído.

Em casas com uso intenso, muita abertura de porta e alimentos variados, isso pode acontecer bem mais rápido do que se imagina.

No fim das contas, o rolo de papel higiênico na geladeira funciona como um paliativo barato e curioso, que pode dar sensação de “ar mais seco” e menos cheiro quando o problema não é grave.

Mas, se a geladeira estiver com odor forte, azedo ou persistente, o caminho mais eficiente continua sendo identificar a origem, descartar o que estiver ruim, limpar prateleiras e gavetas e reforçar a vedação dos alimentos. O truque pode ajudar, desde que não vire desculpa para adiar o básico.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!