Quem nasce nesses meses tende a ser mais educado, diz pesquisa

Estudos indicam que fatores biológicos ligados à estação do nascimento podem influenciar traços como empatia, paciência e convivência social

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

A relação entre o mês de nascimento e a personalidade sempre despertou curiosidade, mas pesquisas científicas indicam que essa conexão pode ir além do imaginário popular. Estudos em psicologia e neurociência sugerem que o período do ano em que uma pessoa nasce pode influenciar tendências comportamentais ligadas à educação, cordialidade e capacidade de convivência social.

Segundo os pesquisadores, fatores ambientais presentes durante a gestação e nos primeiros meses de vida — como a quantidade de luz solar, variações climáticas e disponibilidade de nutrientes — influenciam o desenvolvimento de neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio emocional, como a serotonina e a dopamina.

Essas substâncias atuam diretamente na forma como emoções e impulsos são regulados ao longo da vida.

Uma das pesquisas citadas, conduzida pela Universidade Vanderbilt, mostrou que a época do nascimento pode deixar marcas duradouras no relógio biológico dos mamíferos, influenciando o humor e o temperamento na vida adulta.

Esses efeitos não determinam o comportamento, mas podem criar predisposições para atitudes mais pacientes, cooperativas e educadas.

Os dados mais consistentes apareceram em estudos apresentados no congresso do European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), liderados pela professora Xenia Gonda.

A análise identificou que pessoas nascidas entre os meses de março, abril e maio tendem a pontuar mais alto no chamado temperamento hipertímico, associado a otimismo, cordialidade e maior facilidade em interações sociais.

Outros períodos do ano também apresentaram padrões específicos. Pessoas nascidas entre junho, julho e agosto mostraram maior variação de humor, com momentos de elevada positividade alternados com oscilações emocionais.

Já quem nasceu entre setembro, outubro e novembro apresentou menor propensão a estados depressivos, demonstrando equilíbrio emocional mais estável.

Por outro lado, indivíduos nascidos entre dezembro, janeiro e fevereiro foram associados, em parte dos dados, a uma postura mais pragmática e menos preocupada em agradar socialmente, embora também apresentem menor irritabilidade em situações cotidianas.

Os pesquisadores explicam que nascer em períodos com maior luminosidade pode favorecer um funcionamento mais equilibrado do sistema de monoaminas do cérebro. Isso facilita o controle emocional e contribui para respostas mais calmas e educadas diante de conflitos ou estresse.

Ainda assim, os especialistas reforçam que o mês de nascimento não define o caráter de ninguém. Educação familiar, ambiente social, experiências pessoais e escolhas individuais têm peso muito maior na formação da personalidade.

O que a ciência aponta são tendências biológicas sutis, que podem influenciar, mas não determinar, a forma como cada pessoa se comporta.

Para a comunidade científica, compreender essas relações ajuda a explicar por que certos traços aparecem com mais frequência em determinados grupos.

Os estudos reforçam que o comportamento humano resulta da interação entre fatores biológicos e sociais, mostrando que, embora sejamos influenciados pelo período em que nascemos, o desenvolvimento pessoal continua sendo um processo moldado ao longo da vida.

