Reajuste: vale-alimentação e outros benefícios têm aumento no Brasil
Governo federal atualiza valores de benefícios e prevê compensação retroativa para servidores públicos
O Governo Federal oficializou o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores públicos, elevando o valor para R$ 1.192 mensais a partir de abril de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
Apesar da vigência imediata, os servidores receberam, no início de abril, o valor anterior, de R$ 1.175. No entanto, a diferença de R$ 17 será compensada na folha de pagamento seguinte. Assim, o depósito do valor corrigido deve ocorrer no início de maio.
Reajuste inclui outros benefícios
Além do vale-alimentação, o governo também reajustou outros auxílios voltados ao funcionalismo federal.
A assistência pré-escolar, por exemplo, passou a ser de R$ 526,34. O aumento representa uma alta significativa de 64%.
Já a assistência à saúde suplementar teve reajuste médio de cerca de 46%, chegando ao valor de R$ 213,78.
Objetivo é recompor perdas
De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a política de reajustes busca recompor perdas inflacionárias acumuladas ao longo dos últimos anos.
Além disso, o governo afirma que a medida tem como objetivo valorizar os servidores públicos federais.
Impacto direto no bolso
Com os novos valores, os servidores passam a contar com maior suporte financeiro para despesas básicas.
Assim, benefícios como alimentação, educação infantil e saúde ganham reforço importante no orçamento mensal.
Por outro lado, a atualização também reflete a necessidade de adequação diante do aumento do custo de vida no país.
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