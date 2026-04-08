Reajuste: vale-alimentação e outros benefícios têm aumento no Brasil

Governo federal atualiza valores de benefícios e prevê compensação retroativa para servidores públicos

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Governo Federal oficializou o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores públicos, elevando o valor para R$ 1.192 mensais a partir de abril de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Apesar da vigência imediata, os servidores receberam, no início de abril, o valor anterior, de R$ 1.175. No entanto, a diferença de R$ 17 será compensada na folha de pagamento seguinte. Assim, o depósito do valor corrigido deve ocorrer no início de maio.

Reajuste inclui outros benefícios

Além do vale-alimentação, o governo também reajustou outros auxílios voltados ao funcionalismo federal.

A assistência pré-escolar, por exemplo, passou a ser de R$ 526,34. O aumento representa uma alta significativa de 64%.

Já a assistência à saúde suplementar teve reajuste médio de cerca de 46%, chegando ao valor de R$ 213,78.

Objetivo é recompor perdas

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a política de reajustes busca recompor perdas inflacionárias acumuladas ao longo dos últimos anos.

Além disso, o governo afirma que a medida tem como objetivo valorizar os servidores públicos federais.

Impacto direto no bolso

Com os novos valores, os servidores passam a contar com maior suporte financeiro para despesas básicas.

Assim, benefícios como alimentação, educação infantil e saúde ganham reforço importante no orçamento mensal.

Por outro lado, a atualização também reflete a necessidade de adequação diante do aumento do custo de vida no país.

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