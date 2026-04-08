Conheça a cidade chinesa onde falar português é normal e poucos brasileiros conhecem

Em meio a letreiros chineses, cassinos e construções históricas, um destino surpreende ao manter viva uma herança que remete diretamente à cultura lusófona

Layne Brito - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Quando se fala em China, o imaginário de muitos brasileiros costuma apontar para metrópoles gigantes, letreiros em mandarim e hábitos culturais muito diferentes dos nossos.

Mas há um território que foge completamente desse roteiro mais óbvio e chama atenção justamente por carregar marcas profundas de uma história compartilhada com o universo da língua portuguesa.

Entre ruas movimentadas, prédios históricos e tradições preservadas, o local guarda uma mistura que surpreende quem chega pela primeira vez.

É em Macau, ao lado de Hong Kong, que essa fusão se torna mais evidente.

A cidade, que esteve sob administração portuguesa por séculos, mantém até hoje traços visíveis dessa influência na arquitetura, no urbanismo, na culinária e até em símbolos religiosos espalhados por diferentes regiões.

O resultado é um cenário curioso, onde referências orientais e portuguesas convivem de forma quase inseparável.

Entre calçadas que lembram cidades lusas, construções históricas preservadas e pratos que atravessaram gerações, Macau se tornou um dos exemplos mais marcantes desse encontro cultural.

O destino também chama atenção por ter bairros, igrejas e espaços públicos que fazem muita gente se sentir, ao mesmo tempo, na Ásia e em alguma antiga região portuguesa.

A presença da língua portuguesa ainda é um dos pontos que mais despertam curiosidade.

Embora o idioma siga com status oficial, ele já não é falado de forma ampla no cotidiano por grande parte da população.

Ainda assim, continua presente em placas, documentos, nomes de ruas e em diversos elementos que ajudam a manter viva essa identidade singular.

Para muitos brasileiros, Macau ainda passa longe dos roteiros mais conhecidos de viagem.

Mas, para quem se interessa por destinos incomuns, heranças históricas e encontros improváveis entre culturas, a cidade aparece como uma descoberta que consegue ser exótica e familiar ao mesmo tempo.

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