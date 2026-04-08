Conheça a cidade chinesa onde falar português é normal e poucos brasileiros conhecem
Em meio a letreiros chineses, cassinos e construções históricas, um destino surpreende ao manter viva uma herança que remete diretamente à cultura lusófona
Quando se fala em China, o imaginário de muitos brasileiros costuma apontar para metrópoles gigantes, letreiros em mandarim e hábitos culturais muito diferentes dos nossos.
Mas há um território que foge completamente desse roteiro mais óbvio e chama atenção justamente por carregar marcas profundas de uma história compartilhada com o universo da língua portuguesa.
Entre ruas movimentadas, prédios históricos e tradições preservadas, o local guarda uma mistura que surpreende quem chega pela primeira vez.
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É em Macau, ao lado de Hong Kong, que essa fusão se torna mais evidente.
A cidade, que esteve sob administração portuguesa por séculos, mantém até hoje traços visíveis dessa influência na arquitetura, no urbanismo, na culinária e até em símbolos religiosos espalhados por diferentes regiões.
O resultado é um cenário curioso, onde referências orientais e portuguesas convivem de forma quase inseparável.
Entre calçadas que lembram cidades lusas, construções históricas preservadas e pratos que atravessaram gerações, Macau se tornou um dos exemplos mais marcantes desse encontro cultural.
O destino também chama atenção por ter bairros, igrejas e espaços públicos que fazem muita gente se sentir, ao mesmo tempo, na Ásia e em alguma antiga região portuguesa.
A presença da língua portuguesa ainda é um dos pontos que mais despertam curiosidade.
Embora o idioma siga com status oficial, ele já não é falado de forma ampla no cotidiano por grande parte da população.
Ainda assim, continua presente em placas, documentos, nomes de ruas e em diversos elementos que ajudam a manter viva essa identidade singular.
Para muitos brasileiros, Macau ainda passa longe dos roteiros mais conhecidos de viagem.
Mas, para quem se interessa por destinos incomuns, heranças históricas e encontros improváveis entre culturas, a cidade aparece como uma descoberta que consegue ser exótica e familiar ao mesmo tempo.
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