Advogada explica: 7 movimentações financeiras que entram no radar da Receita Federal

Especialista alerta que cruzamento automático de dados aumenta risco de cair na malha fina quando informações não batem

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Muita gente acredita que a Receita Federal analisa apenas o que o contribuinte declara. No entanto, o sistema atual vai muito além disso e cruza automaticamente diversas informações financeiras.

Segundo a advogada Cassiane Rodrigues (@cassianerodrigues.adv), especializada em direito bancário, bancos, empresas, cartórios e plataformas digitais compartilham dados com o órgão.

Assim, qualquer inconsistência entre renda declarada e movimentação financeira pode gerar problemas.

Como funciona o monitoramento

Hoje, a Receita Federal utiliza sistemas que comparam diferentes fontes de informação.

Além disso, esses dados chegam de forma automática.

Por isso, não basta declarar corretamente: é necessário que todas as informações sejam compatíveis entre si.

7 movimentações que entram no radar

A especialista destaca alguns dos principais pontos que costumam chamar atenção:

1. Criptomoedas

Compra e venda de criptoativos são informadas por corretoras.

Assim, lucros não declarados podem gerar inconsistências.

2. Vendas online

Plataformas como marketplaces informam os ganhos dos vendedores.

Além disso, movimentações frequentes sem declaração podem levantar alertas.

3. Aluguéis

A Receita cruza dados de quem paga e de quem recebe.

Por isso, valores não declarados podem ser identificados facilmente.

4. Movimentação bancária

Os bancos informam movimentações financeiras.

Assim, altos valores incompatíveis com a renda declarada chamam atenção.

5. Gastos no cartão de crédito

Despesas elevadas são comparadas com a renda.

Além disso, diferenças significativas podem indicar inconsistência.

6. Compra de bens

Aquisição de imóveis e veículos é registrada automaticamente.

Por isso, é necessário comprovar origem dos recursos.

7. Herança ou doação

Recebimento de valores ou bens deve ser declarado corretamente.

Assim, a omissão pode gerar problemas fiscais.

Risco de cair na malha fina

Quando os dados não coincidem, o sistema gera alertas.

Além disso, o contribuinte pode cair na chamada malha fina.

Nesse caso, a Receita passa a analisar a situação com mais detalhes.

Como evitar problemas

Para evitar complicações, o ideal é:

declarar todas as fontes de renda

manter registros organizados

informar corretamente ganhos e patrimônio

acompanhar movimentações financeiras

Assim, o contribuinte reduz o risco de inconsistências.

Atenção ao cruzamento de dados

O avanço da tecnologia tornou o controle mais rigoroso.

Além disso, a Receita amplia constantemente as fontes de informação.

Por isso, entender como funciona esse monitoramento é essencial para evitar dores de cabeça.

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