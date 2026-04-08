Adeus, leite condensado de supermercado: com apenas 2 ingredientes, você pode fazer um mais potente em casa

Cremoso, econômico e fácil de fazer, esse preparo transforma ingredientes simples em um resultado surpreendente

Daniella Bruno - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Nos últimos anos, receitas caseiras ganharam ainda mais espaço na rotina de quem busca economizar sem abrir mão do sabor. Além de mais acessíveis, essas alternativas permitem maior controle dos ingredientes, o que agrada tanto quem gosta de cozinhar quanto quem procura opções mais naturais no dia a dia.

Entre essas tendências, uma preparação simples tem chamado atenção pela praticidade e resultado surpreendente: o leite condensado feito em casa, utilizando apenas dois ingredientes e um método direto que entrega cremosidade e sabor intenso.

Como fazer leite condensado caseiro com 2 ingredientes

A proposta dessa receita é justamente simplificar. Você não precisa de técnicas complexas nem de equipamentos sofisticados — apenas atenção ao ponto certo e ao processo.

Ingredientes:

1 litro de leite

2 xícaras de açúcar

Modo de preparo:

Primeiro, coloque o leite e o açúcar em uma panela, dando preferência a uma panela de fundo grosso ou antiaderente. Isso evita que a mistura grude ou queime durante o preparo.

Em seguida, ligue o fogo médio e mexa constantemente. Esse passo é essencial, pois impede que o açúcar caramelize de forma desigual.

Se o leite começar a subir, afaste imediatamente a panela do fogo. Depois que baixar, retorne ao fogo e continue mexendo — esse controle garante segurança e mantém a textura uniforme.

Com o passar do tempo, você vai perceber que a mistura começa a reduzir. Nesse momento, fique ainda mais atento: quando começar a engrossar levemente, desligue o fogo.

Logo depois, continue mexendo com um fouet (batedor de arame), mesmo fora do fogo. Esse detalhe faz toda a diferença, pois deixa o creme mais liso, brilhante e sem grumos.

Em poucos minutos, você terá um leite condensado caseiro consistente, rendendo aproximadamente meio quilo.

Dicas para acertar o ponto perfeito

Embora a receita seja simples, alguns cuidados garantem um resultado ainda melhor. Por isso, siga essas orientações:

Mexa sem parar durante todo o processo para evitar queimar

Não espere engrossar demais no fogo, pois ele continua encorpando após desligar

Use o fouet fora do fogo para garantir uma textura cremosa

Prefira fogo médio ou baixo, evitando fervura agressiva

Armazene corretamente, após esfriar, em recipiente fechado na geladeira

Além disso, você pode ajustar a consistência conforme a sua preferência: mais líquido para coberturas ou mais espesso para recheios.

Por que vale a pena fazer em casa?

Além da economia, essa versão caseira entrega um sabor mais intenso e menos artificial. Ou seja, você ganha em qualidade e ainda personaliza o preparo conforme o seu gosto.

Outro ponto importante é a versatilidade. Você pode usar esse leite condensado em diversas receitas, como bolos, brigadeiros, pudins e cremes. Assim, ele se torna um verdadeiro coringa na cozinha.

Dá o play e veja como fazer!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dalvania Nascimento (@dal.nascimentoo)

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