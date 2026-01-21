AtlasIntel: Caiado cresce em cenários sem bolsonaristas e ganha de Lula entre evangélicos

Atual governador de Goiás também lidera no Centro-Oeste

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), apresentou crescimento na corrida presidencial, segundo a mais recente pesquisa de intenção de votos divulgada pela AtlasIntel nesta quarta-feira (21).

Em um cenário sem a presença de nomes ligados ao bolsonarismo, Caiado aparece com 15,2% das intenções de voto, ocupando a segunda colocação.

Na liderança do levantamento está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,8%. Em seguida aparecem Romeu Zema (Novo), com 11,4%; Ratinho Júnior (PSD), com 9,4%; Renan Santos (Missão), com 3,9%; e Aldo Rebelo (DC), com 1%.

Brancos e nulos somam 8%, enquanto 2,2% dos entrevistados não souberam opinar.

O levantamento também aponta desempenho expressivo de Caiado entre eleitores evangélicos, segmento em que alcança 26,1% da preferência, superando Lula, que registra 25%.

Regionalmente, o governador goiano lidera no Centro-Oeste, com 34,4% das intenções de voto, e aparece em segundo lugar no Norte, com 30,2%, em um cenário considerado competitivo.

Em outro cenário testado, com a inclusão de Michelle Bolsonaro (PL), Caiado registra 11,3% das intenções de voto, ficando atrás de Lula, com 48,2%, e da ex-primeira-dama, que alcança 30,9%. Eduardo Leite (PSD) soma 1,7% e Aldo Rebelo (DC), 0,7%.

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Caiado.

Nesse cenário, o presidente aparece com 49% das intenções de voto, contra 39% do governador goiano. Brancos, nulos e indecisos totalizam 13%.

Ainda de acordo com o levantamento, Caiado é o nome com menor índice de rejeição entre os citados, com 40,7%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro, com 5.418 entrevistados, nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!