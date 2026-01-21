Com poucos ingredientes, este petisco crocante é ideal para o lanche das crianças

Feito na airfryer e sem fritura, o salgadinho de tapioca é prático, crocante e uma alternativa caseira para fugir dos ultraprocessados

Isabella Valverde - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Quando as crianças entram em clima de férias, a rotina muda — e o lanche também. Entre pedidos frequentes por salgadinhos industrializados e a falta de tempo no dia a dia, muitos pais acabam recorrendo a opções pouco nutritivas.

A boa notícia é que existe um meio-termo simples, rápido e que agrada até os paladares mais exigentes: o salgadinho de tapioca feito em casa.

Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, o petisco é uma opção versátil para o meio da tarde, para colocar na lancheira ou para acompanhar aquele momento de filme em família.

Sem fritura e feito na airfryer, ele fica dourado, crocante por fora e macio por dentro, além de permitir variações de temperos e recheios.

O resultado é um snack leve, econômico e que costuma fazer sucesso tanto com as crianças quanto com os adultos. A seguir, veja como preparar.

Ingredientes

– 1 xícara (chá) de tapioca granulada

– 1 colher (sopa) de colorau

– 1 colher (sopa) de cúrcuma

– 1 colher (sopa) de sal

– 1 colher (sopa) de azeite ou óleo de sua preferência

– 150 ml de água quente

– Cubinhos de mussarela (opcional, para rechear)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a tapioca granulada com o colorau, a cúrcuma e o sal até ficar uniforme. Acrescente o azeite e, em seguida, a água quente, mexendo bem para hidratar a massa. Deixe descansar por cerca de cinco minutos, até que a tapioca absorva o líquido.

Com as mãos, modele pequenas bolinhas — a massa deve estar firme e não grudar. Se desejar, coloque um cubinho de mussarela no centro de cada porção antes de fechar.

Disponha os salgadinhos na cesta da airfryer e asse a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos.

Na metade do tempo, abra a gaveta e mexa levemente para garantir que assem por igual. Após retirar, aguarde esfriar: é nesse momento que a textura crocante se intensifica.

Prático, saboroso e sem segredos, o salgadinho de tapioca mostra que é possível oferecer um lanche caseiro e equilibrado sem complicar a rotina — e sem abrir mão do sabor que as crianças adoram.

