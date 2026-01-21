Fim dos orelhões: Goiás ainda tem 102 telefones públicos em funcionamento; veja onde

Aparelhos resistem apenas em locais sem cobertura móvel e devem desaparecer gradualmente até 2028

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Fim dos orelhões: Goiás ainda tem 102 telefones públicos em funcionamento; veja onde
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os orelhões, símbolos históricos da comunicação no Brasil, chegaram oficialmente ao fim em Goiás e em todo o país.

Os aparelhos, que durante décadas foram essenciais para milhões de brasileiros, começaram a ser retirados das ruas neste mês de janeiro, após o encerramento das concessões do serviço de telefonia fixa.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ainda existem 179 telefones públicos no território goiano.

Leia também

Desse total, apenas 102 estão em funcionamento, enquanto 61 passam por manutenção e 16 possuem situação indefinida.

A remoção ocorre de forma gradual e os aparelhos só devem ser mantidos até 2028 em localidades sem sinal 4G.

Em centros urbanos maiores, como Goiânia, os telefones públicos já não funcionam mais.

O processo vinha sendo realizado gradualmente nos últimos anos. Em 2020, Goiás contava com 7.678 orelhões.

Hoje, apenas 2,3% desse total resiste ao tempo, à depredação e ao avanço da tecnologia móvel.

Como contrapartida à desativação, a Anatel determinou que as concessionárias invistam em infraestrutura de telecomunicações, como ampliação da banda larga, instalação de fibra óptica e expansão da telefonia celular.

A base mais adaptada atualmente é a da Oi, que ainda mantém 6.707 unidades no país.

Municípios com orelhões ativos em Goiás:

  • Anicuns: 2
  • Araguapaz: 2
  • Barro Alto: 1
  • Bela Vista de Goiás: 1
  • Bom Jesus de Goiás: 1
  • Bonópolis: 1
  • Buriti Alegre: 2
  • Buritinópolis: 1
  • Cachoeira Dourada: 4
  • Caiapônia: 3
  • Campinaçu: 1
  • Campinorte: 2
  • Campos Belos: 1
  • Cavalcante: 4
  • Colinas do Sul: 1
  • Corumbá de Goiás: 1
  • Corumbaíba: 1
  • Cristalina: 8
  • Cromínia: 1
  • Damianópolis: 1
  • Divinópolis de Goiás: 1
  • Fazenda Nova: 1
  • Firminópolis: 1
  • Flores de Goiás: 1
  • Formosa: 1
  • Goiandira: 1
  • Goiás: 1
  • Goiatuba: 1
  • Guarani de Goiás: 1
  • Hidrolândia: 1
  • Hidrolina: 1
  • Ipameri: 1
  • Israelândia: 1
  • Itapirapuã: 1
  • Itapuranga: 1
  • Jaraguá: 3
  • Luziânia: 1
  • Monte Alegre de Goiás: 2
  • Niquelândia: 3
  • Nova Roma: 6
  • Novo Brasil: 1
  • Novo Planalto: 1
  • Orizona: 4
  • Padre Bernardo: 3
  • Paranaiguara: 1
  • Paraúna: 1
  • Pirenópolis: 1
  • Planaltina: 1
  • Posse: 1
  • Santa Cruz de Goiás: 1
  • Santa Isabel: 1
  • Santa Terezinha de Goiás: 3
  • São Domingos: 3
  • São João d’Aliança: 2
  • São Luís de Montes Belos: 1
  • Sítio d’Abadia: 2
  • Teresina de Goiás: 1
  • Uruaçu: 1
  • Uruana: 2
  • Vianópolis: 1

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias