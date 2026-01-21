Fim dos orelhões: Goiás ainda tem 102 telefones públicos em funcionamento; veja onde
Aparelhos resistem apenas em locais sem cobertura móvel e devem desaparecer gradualmente até 2028
Os orelhões, símbolos históricos da comunicação no Brasil, chegaram oficialmente ao fim em Goiás e em todo o país.
Os aparelhos, que durante décadas foram essenciais para milhões de brasileiros, começaram a ser retirados das ruas neste mês de janeiro, após o encerramento das concessões do serviço de telefonia fixa.
De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ainda existem 179 telefones públicos no território goiano.
Desse total, apenas 102 estão em funcionamento, enquanto 61 passam por manutenção e 16 possuem situação indefinida.
A remoção ocorre de forma gradual e os aparelhos só devem ser mantidos até 2028 em localidades sem sinal 4G.
Em centros urbanos maiores, como Goiânia, os telefones públicos já não funcionam mais.
O processo vinha sendo realizado gradualmente nos últimos anos. Em 2020, Goiás contava com 7.678 orelhões.
Hoje, apenas 2,3% desse total resiste ao tempo, à depredação e ao avanço da tecnologia móvel.
Como contrapartida à desativação, a Anatel determinou que as concessionárias invistam em infraestrutura de telecomunicações, como ampliação da banda larga, instalação de fibra óptica e expansão da telefonia celular.
A base mais adaptada atualmente é a da Oi, que ainda mantém 6.707 unidades no país.
Municípios com orelhões ativos em Goiás:
- Anicuns: 2
- Araguapaz: 2
- Barro Alto: 1
- Bela Vista de Goiás: 1
- Bom Jesus de Goiás: 1
- Bonópolis: 1
- Buriti Alegre: 2
- Buritinópolis: 1
- Cachoeira Dourada: 4
- Caiapônia: 3
- Campinaçu: 1
- Campinorte: 2
- Campos Belos: 1
- Cavalcante: 4
- Colinas do Sul: 1
- Corumbá de Goiás: 1
- Corumbaíba: 1
- Cristalina: 8
- Cromínia: 1
- Damianópolis: 1
- Divinópolis de Goiás: 1
- Fazenda Nova: 1
- Firminópolis: 1
- Flores de Goiás: 1
- Formosa: 1
- Goiandira: 1
- Goiás: 1
- Goiatuba: 1
- Guarani de Goiás: 1
- Hidrolândia: 1
- Hidrolina: 1
- Ipameri: 1
- Israelândia: 1
- Itapirapuã: 1
- Itapuranga: 1
- Jaraguá: 3
- Luziânia: 1
- Monte Alegre de Goiás: 2
- Niquelândia: 3
- Nova Roma: 6
- Novo Brasil: 1
- Novo Planalto: 1
- Orizona: 4
- Padre Bernardo: 3
- Paranaiguara: 1
- Paraúna: 1
- Pirenópolis: 1
- Planaltina: 1
- Posse: 1
- Santa Cruz de Goiás: 1
- Santa Isabel: 1
- Santa Terezinha de Goiás: 3
- São Domingos: 3
- São João d’Aliança: 2
- São Luís de Montes Belos: 1
- Sítio d’Abadia: 2
- Teresina de Goiás: 1
- Uruaçu: 1
- Uruana: 2
- Vianópolis: 1
