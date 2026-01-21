Fim dos orelhões: Goiás ainda tem 102 telefones públicos em funcionamento; veja onde

Aparelhos resistem apenas em locais sem cobertura móvel e devem desaparecer gradualmente até 2028

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os orelhões, símbolos históricos da comunicação no Brasil, chegaram oficialmente ao fim em Goiás e em todo o país.

Os aparelhos, que durante décadas foram essenciais para milhões de brasileiros, começaram a ser retirados das ruas neste mês de janeiro, após o encerramento das concessões do serviço de telefonia fixa.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ainda existem 179 telefones públicos no território goiano.

Desse total, apenas 102 estão em funcionamento, enquanto 61 passam por manutenção e 16 possuem situação indefinida.

A remoção ocorre de forma gradual e os aparelhos só devem ser mantidos até 2028 em localidades sem sinal 4G.

Em centros urbanos maiores, como Goiânia, os telefones públicos já não funcionam mais.

O processo vinha sendo realizado gradualmente nos últimos anos. Em 2020, Goiás contava com 7.678 orelhões.

Hoje, apenas 2,3% desse total resiste ao tempo, à depredação e ao avanço da tecnologia móvel.

Como contrapartida à desativação, a Anatel determinou que as concessionárias invistam em infraestrutura de telecomunicações, como ampliação da banda larga, instalação de fibra óptica e expansão da telefonia celular.

A base mais adaptada atualmente é a da Oi, que ainda mantém 6.707 unidades no país.

Municípios com orelhões ativos em Goiás:

Anicuns: 2

Araguapaz: 2

Barro Alto: 1

Bela Vista de Goiás: 1

Bom Jesus de Goiás: 1

Bonópolis: 1

Buriti Alegre: 2

Buritinópolis: 1

Cachoeira Dourada: 4

Caiapônia: 3

Campinaçu: 1

Campinorte: 2

Campos Belos: 1

Cavalcante: 4

Colinas do Sul: 1

Corumbá de Goiás: 1

Corumbaíba: 1

Cristalina: 8

Cromínia: 1

Damianópolis: 1

Divinópolis de Goiás: 1

Fazenda Nova: 1

Firminópolis: 1

Flores de Goiás: 1

Formosa: 1

Goiandira: 1

Goiás: 1

Goiatuba: 1

Guarani de Goiás: 1

Hidrolândia: 1

Hidrolina: 1

Ipameri: 1

Israelândia: 1

Itapirapuã: 1

Itapuranga: 1

Jaraguá: 3

Luziânia: 1

Monte Alegre de Goiás: 2

Niquelândia: 3

Nova Roma: 6

Novo Brasil: 1

Novo Planalto: 1

Orizona: 4

Padre Bernardo: 3

Paranaiguara: 1

Paraúna: 1

Pirenópolis: 1

Planaltina: 1

Posse: 1

Santa Cruz de Goiás: 1

Santa Isabel: 1

Santa Terezinha de Goiás: 3

São Domingos: 3

São João d’Aliança: 2

São Luís de Montes Belos: 1

Sítio d’Abadia: 2

Teresina de Goiás: 1

Uruaçu: 1

Uruana: 2

Vianópolis: 1

