Adeus, conta de WhatsApp para crianças e adolescentes: aplicativo prepara novidade

Uma atualização silenciosa promete mudar a relação entre jovens, tecnologia e autonomia digital

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de celular. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O WhatsApp agora avança em uma mudança estrutural na forma como crianças e adolescentes utilizam o aplicativo de um jeito jamais visto.

Identificada em versões beta recentes para Android, a novidade aponta para o fim do modelo tradicional de contas usadas livremente por menores, substituído por perfis secundários com supervisão direta dos pais ou responsáveis, integrados ao próprio celular do adulto.

O novo sistema permitirá a criação de contas vinculadas, ativadas por meio de um QR code e protegidas por um PIN mestre de seis dígitos.

Essa chave será exigida sempre que houver tentativa de alteração nas configurações sensíveis, impedindo que o menor desative mecanismos de segurança de forma independente.

A proposta é tornar o controle parte da arquitetura da conta, e não apenas um ajuste opcional. Entre as principais mudanças está o bloqueio total de interações com números desconhecidos.

Nessas contas supervisionadas, a comunicação ficará restrita exclusivamente a contatos previamente aprovados.

Além disso, o acesso a conteúdos públicos será reduzido: a aba “Atualizações” será removida, impedindo visualização de canais, notícias e perfis de influenciadores.

Outro ponto relevante é a eliminação de recursos que dificultam a fiscalização presencial do aparelho. O arquivamento de conversas, que permite ocultar chats, não estará disponível.

Ainda assim, o WhatsApp manterá a criptografia de ponta a ponta, garantindo que pais não tenham acesso remoto às mensagens, apenas recebam alertas administrativos sobre alterações importantes na conta.

A conta supervisionada terá caráter temporário. Ao atingir a idade mínima prevista nos Termos de Serviço, o usuário poderá desvincular o perfil da supervisão e migrar para uma conta padrão.

Paralelamente, o aplicativo também prepara outras melhorias, como suporte nativo a relógios Garmin, chamadas em grupo pela versão Web e maior controle sobre histórico de conversas em grupos, sinalizando um redesenho amplo da experiência no WhatsApp.

Confira mais detalhes:

WhatsApp is working on improved support for Garmin devices. After adding the Garmin device in the Garmin Connect app, users will enjoy a smoother experience and see the Garmin Watch listed directly in the Linked Devices screen. This update is scheduled for release in the future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!