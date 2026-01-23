Receita fácil de pão sírio para aproveitar o lanche da tarde ou da noite

Aprenda a fazer um pão sírio caseiro, leve e fofinho, que não precisa de batedeira nem forno, ideal para rechear com o que você mais gosta

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Karolina Grabowska/Pexels)

Nada supera o aroma de pão fresquinho saindo na hora, especialmente quando a receita é prática e não exige horas de dedicação exaustiva. O pão sírio, também conhecido como pão pita, é a escolha perfeita para quem busca leveza e versatilidade em um único prato.

Seja para um lanche da tarde rápido ou uma janta leve, essa versão caseira vai te surpreender pela textura rasteira e saborosa. Esqueça as opções industrializadas e descubra como transformar ingredientes simples em um acompanhamento digno de restaurante árabe.

O melhor de tudo é que você não vai precisar de batedeira e nem mesmo ligar o forno para obter o resultado ideal. Com uma frigideira quente e um pouco de técnica, o seu pão vai inflar como um balão e ficar pronto em poucos minutos.

Ingredientes básicos para um pão profissional

Para começar essa jornada gastronômica, você precisará apenas de itens que provavelmente já decoram a sua despensa. O segredo da leveza começa pela farinha de trigo peneirada, que garante uma massa sem grumos e muito mais aerada.

Adicione sal a gosto e o fermento biológico seco, incorporando bem todos os ingredientes secos em uma tigela grande. Faça um pequeno buraco no centro e despeje o azeite de oliva e a água para dar início à hidratação correta da mistura.

Misture tudo com uma espátula até ganhar consistência e, em seguida, use as mãos para deixar a massa homogênea. Deixe-a descansar por 30 minutos em um local reservado para que o glúten comece a agir silenciosamente.

O segredo da sova e o ponto de véu

Após o primeiro descanso, é hora de colocar a mão na massa literalmente para atingir a elasticidade necessária. Segure a massa com uma mão, estique e dobre com a outra, repetindo esse processo de sova manual por cerca de 15 a 20 minutos.

Esse esforço é recompensado quando a massa atinge o famoso ponto de véu, ficando macia, lisa e extremamente elástica. Arredonde a massa em uma bola única e deixe-a descansar por mais uma hora, coberta por um pano limpo.

Na bancada enfarinhada, espalme a massa em formato de disco e corte em triângulos, exatamente como se estivesse fatiando uma pizza. Cada pedaço deve ser boleado individualmente e deixado em repouso por mais 15 minutos antes da etapa final.

Do fogão para a mesa em poucos minutos

O passo final exige que você abra a massa com o rolo até que ela fique quase translúcida e bem fininha. Leve cada disco para uma frigideira bem quente, sem necessidade de untar, e observe a mágica acontecer rapidamente.

Em alguns instantes, o pão começará a inflar como um balão de ar quente, criando aquele bolso interno característico. Basta virar para dourar levemente o outro lado e seu pão sírio artesanal estará pronto para o consumo.

Essa massa leve é perfeita para ser aberta ao meio e recheada com patês, carnes ou até uma generosa porção de atum. Aproveite essa técnica inovadora para elevar o nível do seu lanche e encantar toda a família com um sabor autêntico.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!