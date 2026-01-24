Andar de ônibus nunca mais: a tendência que está ganhando cada vez mais força e chegando para ficar

Patinetes elétricos ganham espaço nas cidades brasileiras, reduzem a dependência do transporte coletivo e mudam a forma de se deslocar

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Os patinetes elétricos se consolidam como uma alternativa cada vez mais presente ao transporte coletivo nas grandes cidades. Nos últimos anos, a busca por deslocamentos mais rápidos e práticos impulsionou o crescimento desse meio de locomoção no ambiente urbano.

Atualmente, o transporte público enfrenta dificuldades constantes. Ônibus cheios, atrasos frequentes e longos tempos de espera fazem com que muitos usuários procurem soluções individuais.

Diante disso, o patinete elétrico surge como uma alternativa eficiente, sobretudo para trajetos curtos.

Além disso, o equipamento permite maior previsibilidade no tempo de deslocamento. Como resultado, muitos usuários conseguem chegar ao destino com mais rapidez e menos estresse.

Segundo especialistas em mobilidade urbana, os patinetes elétricos apresentam melhor desempenho em trajetos de até cinco quilômetros.

Por isso, grande parte dos usuários utiliza o equipamento como complemento ao transporte coletivo, facilitando o deslocamento entre estações, pontos de ônibus e o destino final.

Nesse sentido, o patinete não substitui totalmente outros meios, mas atua como solução intermediária. Assim, ele se encaixa de forma estratégica na rotina urbana.

Outro fator que contribui para a expansão dos patinetes elétricos é o custo reduzido. A recarga elétrica tem baixo valor e, quando comparada ao gasto mensal com passagens, representa economia significativa.

Dessa forma, cresce o número de pessoas que optam pela compra do equipamento, deixando de depender de aplicativos de aluguel.

Além disso, a facilidade de uso e o pouco espaço necessário para armazenamento tornam o patinete ainda mais atrativo no dia a dia.

Sustentabilidade e impacto no trânsito urbano

Do ponto de vista ambiental, os patinetes elétricos oferecem vantagens importantes. Como não emitem gases poluentes durante o uso, ajudam a reduzir a poluição do ar.

Consequentemente, contribuem para um ambiente urbano mais limpo e silencioso.

Ao mesmo tempo, especialistas apontam que a ampliação desse tipo de transporte pode diminuir o número de veículos nas ruas. Com isso, há potencial para melhorar o fluxo do trânsito e reduzir congestionamentos.

Com o aumento da circulação, o debate sobre regulamentação ganha força. Prefeituras já discutem regras específicas para o uso de patinetes elétricos, como limites de velocidade e áreas permitidas para circulação.

Nesse contexto, o objetivo é garantir a convivência segura entre pedestres, ciclistas e motoristas, integrando os patinetes à mobilidade urbana de forma organizada.

A tendência indica que os patinetes elétricos não representam apenas uma moda passageira.

Pelo contrário, eles fazem parte de uma transformação mais ampla na mobilidade urbana, refletindo uma mudança no comportamento da população, que busca alternativas mais ágeis, econômicas e sustentáveis para se locomover.

