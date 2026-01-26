Apenas 10 cm: o truque simples que transforma sua sala

Um pequeno ajuste no posicionamento do sofá muda a percepção do espaço, valoriza a decoração e ainda protege paredes e móveis

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Terje Sollie)

À primeira vista, pode parecer um detalhe irrelevante. Mas afastar o sofá apenas alguns centímetros da parede é um daqueles truques silenciosos do design de interiores que transformam completamente a sala.

O ajuste cria leveza visual, melhora a circulação do ar e traz um ar mais sofisticado ao ambiente — tudo isso sem gastar nada.

Quando o sofá fica colado à parede, o espaço tende a parecer mais rígido e apertado. Ao criar um pequeno vão atrás do móvel, mesmo que discreto, o ambiente ganha profundidade.

A sombra formada entre o encosto e a parede “engana” o olhar, fazendo com que o cômodo pareça maior do que realmente é.

Além da questão estética, o afastamento também tem função prática. A falta de ventilação entre o estofado e a parede favorece o acúmulo de umidade, o que pode resultar em manchas escuras, mofo e até danos internos ao sofá. Com alguns centímetros de respiro, o ar circula melhor e reduz esse risco.

Outro benefício pouco percebido está na conservação do imóvel. O contato constante do móvel com a parede, causado pelo uso diário, desgasta a pintura e o tecido do estofado. O simples distanciamento evita atrito, preservando tanto a parede quanto o sofá por mais tempo.

Mesmo em salas pequenas, a técnica funciona. Não é necessário criar um corredor de passagem atrás do móvel.

Um afastamento mínimo já quebra a sensação de aperto e deixa o layout mais fluido. Sofás com pés aparentes potencializam ainda mais o efeito, permitindo que a luz passe por baixo e torne o ambiente visualmente mais leve.

Se houver espaço para ampliar um pouco mais o vão, ele pode se transformar em um recurso decorativo. Prateleiras estreitas, iluminação indireta, plantas verticais ou até cortinas longas ganham melhor caimento quando o sofá não está encostado na parede.

O conceito de “deixar o ambiente respirar” não se limita ao sofá. Poltronas, aparadores e outros móveis também se beneficiam de um leve afastamento, criando uma sala mais integrada, confortável e visualmente equilibrada. Às vezes, a transformação que você procura está a apenas 10 centímetros de distância.

