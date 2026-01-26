Chuvas dão trégua, mas meteorologia mantém alerta de tempestades em dezenas de cidades goianas; veja quais

De acordo com o instituto, combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Chuvas
Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Enquanto algumas localidades devem registrar temperaturas mais amenas, ao menos 74 municípios de Goiás estão sob risco potencial de ocorrência de tempestades nesta terça-feira (27). O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o instituto, a combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis.

Esse cenário favorece a formação de nuvens de chuva, que podem evoluir rapidamente para tempestades localizadas.

Leia também

O alerta aponta risco potencial de tempestades em municípios goianos, com volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 40 milímetros por dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios.

Entre as regiões, o Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — deve ser a mais afetada, com acumulados em torno de 20 milímetros.

Já o Oeste, onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, deve registrar cerca de 15 milímetros de chuva.

O mesmo volume é esperado para as regiões Central — que compreende Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo — e Sul, que inclui municípios como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.

Em contrapartida, as regiões Norte — que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia — e Leste, que abriga municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, podem registrar acumulados de até 10 milímetros.

Veja os municípios com risco de tempestade: 

  • Abadia de Goiás

  • Acreúna

  • Adelândia

  • Água Limpa

  • Aloândia

  • Anicuns

  • Aparecida de Goiânia

  • Aporé

  • Araçu

  • Aragoiânia

  • Avelinópolis

  • Bela Vista de Goiás

  • Bom Jesus de Goiás

  • Bonfinópolis

  • Bonópolis

  • Brazabrantes

  • Cachoeira Dourada

  • Caldazinha

  • Campestre de Goiás

  • Castelândia

  • Caturaí

  • Cezarina

  • Chapadão do Céu

  • Cromínia

  • Damolândia

  • Edealina

  • Edéia

  • Firminópolis

  • Goianápolis

  • Goiânia

  • Goianira

  • Gouvelândia

  • Guapó

  • Guaraíta

  • Heitoraí

  • Hidrolândia

  • Inaciolândia

  • Indiara

  • Inhumas

  • Itapuranga

  • Itarumã

  • Itumbiara

  • Jandaia

  • Joviânia

  • Mairipotaba

  • Marzagão

  • Maurilândia

  • Morrinhos

  • Nazário

  • Nerópolis

  • Nova Veneza

  • Palmeiras de Goiás

  • Palminópolis

  • Panamá

  • Paraúna

  • Piracanjuba

  • Pontalina

  • Porteirão

  • Professor Jamil

  • Santa Bárbara de Goiás

  • Santa Helena de Goiás

  • Santo Antônio da Barra

  • Santo Antônio de Goiás

  • São Miguel do Araguaia

  • São Patrício

  • São Simão

  • Senador Canedo

  • Serranópolis

  • Terezópolis de Goiás

  • Trindade

  • Turvânia

  • Turvelândia

  • Varjão

  • Vicentinópolis

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

 

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.