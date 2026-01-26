Chuvas dão trégua, mas meteorologia mantém alerta de tempestades em dezenas de cidades goianas; veja quais

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Enquanto algumas localidades devem registrar temperaturas mais amenas, ao menos 74 municípios de Goiás estão sob risco potencial de ocorrência de tempestades nesta terça-feira (27). O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o instituto, a combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis.

Esse cenário favorece a formação de nuvens de chuva, que podem evoluir rapidamente para tempestades localizadas.

O alerta aponta risco potencial de tempestades em municípios goianos, com volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 40 milímetros por dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios.

Entre as regiões, o Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — deve ser a mais afetada, com acumulados em torno de 20 milímetros.

Já o Oeste, onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, deve registrar cerca de 15 milímetros de chuva.

O mesmo volume é esperado para as regiões Central — que compreende Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo — e Sul, que inclui municípios como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.

Em contrapartida, as regiões Norte — que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia — e Leste, que abriga municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, podem registrar acumulados de até 10 milímetros.

Veja os municípios com risco de tempestade:

Abadia de Goiás

Acreúna

Adelândia

Água Limpa

Aloândia

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Aporé

Araçu

Aragoiânia

Avelinópolis

Bela Vista de Goiás

Bom Jesus de Goiás

Bonfinópolis

Bonópolis

Brazabrantes

Cachoeira Dourada

Caldazinha

Campestre de Goiás

Castelândia

Caturaí

Cezarina

Chapadão do Céu

Cromínia

Damolândia

Edealina

Edéia

Firminópolis

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Gouvelândia

Guapó

Guaraíta

Heitoraí

Hidrolândia

Inaciolândia

Indiara

Inhumas

Itapuranga

Itarumã

Itumbiara

Jandaia

Joviânia

Mairipotaba

Marzagão

Maurilândia

Morrinhos

Nazário

Nerópolis

Nova Veneza

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Panamá

Paraúna

Piracanjuba

Pontalina

Porteirão

Professor Jamil

Santa Bárbara de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio de Goiás

São Miguel do Araguaia

São Patrício

São Simão

Senador Canedo

Serranópolis

Terezópolis de Goiás

Trindade

Turvânia

Turvelândia

Varjão

Vicentinópolis

