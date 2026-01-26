Chuvas dão trégua, mas meteorologia mantém alerta de tempestades em dezenas de cidades goianas; veja quais
De acordo com o instituto, combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis
Enquanto algumas localidades devem registrar temperaturas mais amenas, ao menos 74 municípios de Goiás estão sob risco potencial de ocorrência de tempestades nesta terça-feira (27). O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
De acordo com o instituto, a combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis.
Esse cenário favorece a formação de nuvens de chuva, que podem evoluir rapidamente para tempestades localizadas.
O alerta aponta risco potencial de tempestades em municípios goianos, com volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 40 milímetros por dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios.
Entre as regiões, o Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — deve ser a mais afetada, com acumulados em torno de 20 milímetros.
Já o Oeste, onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, deve registrar cerca de 15 milímetros de chuva.
O mesmo volume é esperado para as regiões Central — que compreende Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo — e Sul, que inclui municípios como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.
Em contrapartida, as regiões Norte — que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia — e Leste, que abriga municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, podem registrar acumulados de até 10 milímetros.
Veja os municípios com risco de tempestade:
-
Abadia de Goiás
-
Acreúna
-
Adelândia
-
Água Limpa
-
Aloândia
-
Anicuns
-
Aparecida de Goiânia
-
Aporé
-
Araçu
-
Aragoiânia
-
Avelinópolis
-
Bela Vista de Goiás
-
Bom Jesus de Goiás
-
Bonfinópolis
-
Bonópolis
-
Brazabrantes
-
Cachoeira Dourada
-
Caldazinha
-
Campestre de Goiás
-
Castelândia
-
Caturaí
-
Cezarina
-
Chapadão do Céu
-
Cromínia
-
Damolândia
-
Edealina
-
Edéia
-
Firminópolis
-
Goianápolis
- Goiânia
-
Goianira
-
Gouvelândia
-
Guapó
-
Guaraíta
-
Heitoraí
-
Hidrolândia
-
Inaciolândia
-
Indiara
-
Inhumas
-
Itapuranga
-
Itarumã
-
Itumbiara
-
Jandaia
-
Joviânia
-
Mairipotaba
-
Marzagão
-
Maurilândia
-
Morrinhos
-
Nazário
-
Nerópolis
-
Nova Veneza
-
Palmeiras de Goiás
-
Palminópolis
-
Panamá
-
Paraúna
-
Piracanjuba
-
Pontalina
-
Porteirão
-
Professor Jamil
-
Santa Bárbara de Goiás
-
Santa Helena de Goiás
-
Santo Antônio da Barra
-
Santo Antônio de Goiás
-
São Miguel do Araguaia
-
São Patrício
-
São Simão
-
Senador Canedo
-
Serranópolis
-
Terezópolis de Goiás
-
Trindade
-
Turvânia
-
Turvelândia
-
Varjão
-
Vicentinópolis
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!