Atleta goiana de apenas 13 anos é classificada para Campeonato Mundial de Karatê, em Malta

Após colecionar títulos, a jovem agora busca apoio para custear a viagem e trazer a medalha de ouro para Goiás

Matheus Araujo - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais).

A atleta goiana Annyele das Neves Moraes, de apenas 13 anos, foi classificada para o Campeonato Mundial de Karatê, que acontecerá no final de março, na ilha de Malta.

A jovem, que é aluna da Guarda Mirim da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, busca trazer para Goiás a medalha de ouro.

Caso conquiste essa medalha, será mais uma para a coleção de vitórias que possui. A garota já conta com títulos em várias competições, tendo como destaque o 1º lugar no Campeonato Pan-Americano de 2022, na categoria BWSKC; o 2º lugar na Copa dos Campeões (2023); o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê, em Fortaleza (2025); e os títulos de Campeã Goiana em 2024 e 2025.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de seu sensei, Divino Magno e do comandante da GCM, Gustavo Toledo, a menina com empolgação diz: “Eu vou trazer, lógico, a medalha de ouro para nosso Goiás. Vamos representar nosso Goiás”.

Porém, para sua ida a Malta, Annyele busca ajuda financeira para que ela e os pais possam viajar. Como menor de idade, ela precisa estar acompanhada dos responsáveis, o que torna os custos maiores.

E para contornar esse desafio, a atleta busca doações e patrocínios. É possível contribuir através do Pix, em nome da atleta.

Pix: 713.017.321-17 Nome: Annyele da Silva Moraes

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por AGÊNCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIÂNIA (@gcmgoianiaoficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!