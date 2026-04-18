Idosos a partir de 60 anos ficam livres de pagar IPVA, mas há regras

Apesar da crença comum, apenas a idade não garante o benefício; veja quais critérios realmente dão direito à isenção do imposto

Gabriel Yuri Souto - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é uma cobrança anual que pesa no bolso de milhões de brasileiros.

Por isso, sempre que surge a informação de que idosos a partir de 60 anos estariam livres do pagamento, muita gente se anima. No entanto, essa ideia não é totalmente verdadeira e pode gerar confusão entre contribuintes.

Na prática, a idade, por si só, não garante a isenção do IPVA. Embora idosos possam, sim, ser beneficiados em algumas situações, o direito ao não pagamento do imposto depende de critérios específicos definidos por cada estado.

Idosos a partir de 60 anos não têm isenção automática do IPVA

Apesar do que muitos acreditam, não basta ter mais de 60 anos para deixar de pagar o IPVA. Isso porque o imposto é estadual, ou seja, cada unidade da federação estabelece suas próprias regras para concessão de benefícios.

Na maioria dos casos, a isenção está ligada a condições específicas, e não diretamente à idade do proprietário do veículo. Portanto, idosos só deixam de pagar o imposto se atenderem a outros requisitos previstos em lei.

Quem realmente pode ter direito à isenção

Em geral, os principais critérios para isenção do IPVA envolvem questões de saúde ou condições específicas. Pessoas com deficiência (PCD), por exemplo, estão entre os principais grupos contemplados.

Nesse sentido, entram casos de:

Deficiência física, visual, mental ou intelectual

Transtorno do espectro autista

Mobilidade reduzida

Além disso, algumas doenças graves também podem garantir o benefício. Entre elas, estão Mal de Parkinson, esclerose múltipla, HIV/Aids e doença renal crônica. Vale destacar que, mesmo quando a pessoa não pode dirigir, o veículo utilizado por ela ainda pode ser isento.

Idade do veículo também pode influenciar

Outro ponto importante é que, em alguns estados, a isenção do IPVA está relacionada ao tempo de fabricação do veículo. Em diversas regiões do Brasil, carros com 20 anos ou mais deixam automaticamente de pagar o imposto.

Por causa disso, muitas pessoas acabam confundindo essa regra com a idade do proprietário. No entanto, são critérios completamente diferentes.

Regras variam de estado para estado

Como o IPVA é um tributo estadual, é fundamental consultar a legislação específica do seu estado para entender se há direito à isenção. Cada local pode estabelecer exigências próprias, tanto para pessoas com deficiência quanto para veículos mais antigos.

Além disso, o processo para solicitar o benefício geralmente exige laudos médicos, documentação do veículo e aprovação do órgão responsável.

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