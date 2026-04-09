De Anápolis direto para a China: estudante conquista vaga para uma imersão acadêmica do outro lado do mundo

Eduardo Moura Chagas está entre os únicos dez brasileiros selecionados para o programa global que reúne estudantes de 15 países

Matheus Araujo - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O estudante de ensino médio Eduardo Moura Chagas foi um dos selecionados para participar da AFS Global STEM Academy, evento que oferece imersão acadêmica e cultural aos classificados, reunindo alunos de 15 países distintos. O programa está previsto para acontecer no mês de julho, na China.

O projeto busca ampliar os conhecimentos dos participantes sobre sustentabilidade e desenvolver habilidades em STEM, sigla em inglês que se refere aos estudos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de aprimorar competências globais essenciais, como resolução de problemas, pensamento analítico, compreensão intercultural e inovação social.

Os jovens selecionados no programa terão aulas online durante 12 semanas e, após a realização delas, vão embarcar para quatro semanas de estudos presenciais em um dos destinos selecionados, que poderiam ser China, Egito ou Índia. Com a seleção, eles garantem uma bolsa de 100%, cobrindo todos os custos com viagem, alimentação, transporte e moradia.

Ao receber a notícia sobre a classificação, o estudante do Sesi Jundiaí disse, em vídeo publicado nas redes sociais da escola, que foi uma: “Sensação indescritível”, descrevendo o momento como uma grande oportunidade.

Eduardo Chagas se prepara para a nova viagem, mas já vem participando de diversas atividades extracurriculares como essa. Em 2025, participou da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia e, ao longo deste ano, já participou do Torneio Nacional de Robótica e, recentemente, da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.

Em relação à viagem que se aproxima, declarou: “Expectativa a mil, ainda mais porque a gente não vai só em um lugar na China. Eu vou passar por Xangai, Pequim e Ningbo”, disse o estudante.

Entre jovens do mundo todo, o estudante anapolino foi um dos 140 selecionados e ficou entre os dez brasileiros classificados.

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