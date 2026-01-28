Amazon confirma 16 mil demissões e admite impacto da IA

Empresa diz que avanço da inteligência artificial vai mudar funções e acelerar reestruturação interna

Isabella Valverde - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Amazon)

A corrida pela liderança em inteligência artificial já começou a redesenhar o mercado de trabalho dentro de uma das maiores empresas do planeta. A Amazon confirmou uma nova rodada de cortes que atinge 16 mil funcionários, assumindo que a adoção acelerada de tecnologias baseadas em IA está diretamente ligada à decisão.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) e marca mais um capítulo do processo de reorganização iniciado pela companhia no ano passado.

Em outubro, a empresa já havia dispensado cerca de 14 mil empregados corporativos, seguindo diretrizes definidas pelo CEO Andy Jassy para tornar a operação mais ágil e competitiva.

De acordo com o comando da empresa, a incorporação de ferramentas de inteligência artificial generativa e de agentes automatizados deve transformar profundamente a forma como o trabalho é realizado. A expectativa é que algumas funções deixem de existir, enquanto novas demandas surjam em áreas consideradas estratégicas para o futuro.

A Amazon afirma que o objetivo é funcionar “como a maior startup do mundo”, mantendo flexibilidade diante das rápidas mudanças do setor tecnológico e reduzindo estruturas consideradas lentas ou burocráticas.

Em comunicado publicado no blog corporativo, a vice-presidente sênior de Recursos Humanos, Beth Galetti, explicou que a reestruturação busca simplificar processos internos. Segundo ela, a empresa vem reduzindo níveis hierárquicos, ampliando a autonomia das equipes e eliminando entraves que dificultam a inovação.

Apesar do impacto expressivo, a executiva afirmou que demissões em massa não devem se tornar uma prática recorrente. A estratégia, segundo Galetti, é avaliar constantemente eficiência, velocidade de execução e capacidade de gerar valor para os clientes, fazendo ajustes pontuais quando necessário.

A empresa também reforçou que seguirá contratando profissionais para áreas consideradas essenciais, especialmente aquelas ligadas ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.

Dados obtidos junto a órgãos reguladores dos Estados Unidos indicam que a Amazon possui mais de 350 mil funcionários corporativos. Com os dois ciclos recentes de cortes, cerca de 9% desse quadro será afetado.

Questionada pelo portal ND Mais sobre possíveis reflexos fora dos Estados Unidos, a empresa informou não ter, até o momento, informações sobre impactos diretos para funcionários que atuam no Brasil.

Os trabalhadores atingidos pelas demissões terão um período de até 90 dias para tentar recolocação interna. Caso isso não ocorra, a Amazon informou que serão oferecidas indenizações e benefícios adicionais, seguindo os protocolos da companhia.

A decisão reforça um movimento cada vez mais visível no setor de tecnologia: a inteligência artificial não apenas cria novas oportunidades, mas também redefine — e reduz — postos de trabalho tradicionais.

