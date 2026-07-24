Aos 70 anos, ele entrou na faculdade pela primeira vez e, duas décadas depois, virou o formando mais velho da história de um sistema com 23 universidades ao concluir o terceiro mestrado aos 90

Esta jornada surpreendente mostra como superar barreiras e alcançar o impossível

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quando a maioria das pessoas pensa em desacelerar e descansar ao se aposentar, um morador da cidade de Carlsbad, localizada na Califórnia, decidiu tomar um rumo completamente oposto.

O norte-americano Wally Taibleson surpreendeu sua comunidade ao se matricular no ensino superior pela primeira vez no ano de 1993, quando já celebrava seus 70 anos de idade.

Longe de encarar as salas de aula apenas como um passatempo temporário para preencher os dias livres, ele transformou o campus em seu novo lar pelos vinte anos seguintes.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A dedicação constante aos livros gerou uma sequência impressionante de formaturas que culminou em um recorde absoluto no sistema da California State University.

Ao receber o seu diploma de Master of Arts in Education no campus de San Marcos, o estudante atingiu a incrível marca de 90 anos.

Com esse feito raro, ele garantiu oficialmente o posto de aluno mais idoso a se formar em toda a história da prestigiada rede pública estadual, que gerencia 23 universidades.

Escolha firme na maturidade

Essa trajetória ganhou forte repercussão na imprensa internacional devido à poderosa mensagem que carrega sobre o envelhecimento saudável e a busca contínua por conhecimento.

Durante as comemorações da entrega do título, os familiares do idoso fizeram questão de destacar o orgulho pela conquista e apontaram o vencedor como uma prova viva de que nunca é tarde para buscar novos objetivos de vida.

O próprio pioneiro sempre defendeu com muita simplicidade que exercitar o cérebro com novos aprendizados diários funciona como a melhor ferramenta existente para não se sentir velho.

Coleção de conquistas

A grande festa de encerramento dos estudos ocorreu no dia 17 de maio de 2013, registrando um momento histórico para a instituição de ensino.

Aquele último certificado representava, na verdade, a quarta vitória acadêmica do idoso no mesmo local, onde ele já havia conquistado anteriormente um bacharelado em História e outros dois mestrados acadêmicos.

A fantástica história de superação e foco deixou um legado eterno de motivação tanto para os jovens colegas de classe quanto para os educadores que acompanharam essa maratona.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!