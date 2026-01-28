Anvisa determina apreensão e proibição da venda de fita para clareamento dental

Produto importado foi barrado por falta de registro e pode causar danos à saúde bucal, alerta a Anvisa

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a venda das fitas de clareamento dental “9D White Teeth Whitening Strips” em todo o Brasil. A decisão vale para comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso do produto.

A medida foi oficializada por meio da Resolução-RE nº 306, publicada no Diário Oficial da União. O objetivo é retirar do mercado um item que não passou por avaliação de segurança. Segundo a agência, o produto representa risco potencial à saúde dos consumidores.

Por que a Anvisa proibiu o produto

A principal irregularidade é a ausência de registro sanitário na Anvisa. Sem esse registro, o produto não passa por testes obrigatórios de segurança, eficácia e qualidade. Isso impede qualquer garantia de que o uso seja seguro.

Além disso, a empresa responsável pela importação, a VM Global Trade Ltda., não possui autorização para atuar no setor de produtos para saúde. Ou seja, não está habilitada a comercializar itens que tenham impacto direto no organismo. Esse fator agrava a irregularidade.

Para a Anvisa, produtos sem avaliação técnica podem conter substâncias inadequadas ou concentrações perigosas. No caso de clareadores dentais, isso é ainda mais sensível por envolver contato direto com dentes e gengiva. O risco é considerado elevado.

Quais são os riscos do uso dessas fitas

Sem controle sanitário, não há como saber quais compostos estão presentes nas fitas. Substâncias clareadoras em excesso podem provocar sensibilidade intensa nos dentes. Também podem causar inflamações e feridas na gengiva.

Outro risco é o desgaste do esmalte dental, que é irreversível. Quando a camada protetora é danificada, aumentam as chances de cáries e dores constantes. Em casos mais graves, o tratamento passa a exigir procedimentos odontológicos complexos.

A Anvisa alerta que problemas bucais podem se refletir na saúde geral. Infecções na boca, por exemplo, podem se espalhar e afetar outros sistemas do corpo. Por isso, o uso de produtos irregulares é fortemente desaconselhado.

O que muda para consumidores e vendedores

Com a resolução, todos os lotes do produto devem ser apreendidos. Estabelecimentos estão proibidos de vender, divulgar ou manter as fitas em estoque. Plataformas online também devem retirar anúncios do item.

Consumidores que já compraram o produto não devem utilizá-lo. A orientação é suspender o uso imediatamente e procurar um dentista caso surjam sintomas como dor, ardência ou sangramento gengival. Não há previsão de regularização do item.

A Anvisa reforça que clareamentos seguros devem ser feitos com produtos registrados e, de preferência, com orientação profissional. Procedimentos estéticos na boca exigem controle rigoroso para evitar danos permanentes.

