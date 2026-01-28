Não é o purificador de água, nem a torradeira: o pequeno eletrodoméstico que pode duplicar o consumo de energia se não for desligado

Deixar o eletrodoméstico ligado o dia todo pode gerar consumo silencioso de energia e elevar a conta de luz sem que o morador perceba

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ela prepara o café em segundos, mas pode gastar energia por horas sem ninguém notar. A cafeteira elétrica, principalmente as de cápsula, segue consumindo luz mesmo quando não está em uso direto. Esse hábito comum na cozinha pode ter impacto maior do que muitos imaginam.

O consumo em modo de espera, somado ao uso diário, acaba pesando na conta no fim do mês. Em residências onde o aparelho fica ligado o dia inteiro, o gasto oculto pode se aproximar (ou até superar) o consumo do próprio preparo do café. O resultado é uma fatura mais alta sem mudança aparente de rotina.

Por que a cafeteira gasta energia mesmo sem uso

Muitos modelos mantêm componentes aquecidos para agilizar a próxima bebida. Esse aquecimento constante exige energia, ainda que em potência reduzida. Na prática, o aparelho nunca está totalmente desligado.

Além disso, luzes, sensores e placas eletrônicas seguem ativos enquanto a cafeteira está na tomada. O consumo é baixo por hora, mas contínuo ao longo do dia. Ao final do mês, esse gasto acumulado se torna relevante.

Diferente de torradeiras e sanduicheiras, que só consomem quando acionadas, a cafeteira costuma permanecer conectada o tempo todo. Esse padrão de uso explica por que ela se destaca entre os pequenos eletrodomésticos no consumo passivo.

Quanto isso pode pesar na conta de luz

Dependendo do modelo, o consumo em standby pode chegar a dezenas de watts por hora. Em 24 horas, isso pode representar mais energia do que várias xícaras de café preparadas. Em um mês, a diferença já aparece na fatura.

Em casas onde o uso real se concentra pela manhã, manter o aparelho ligado o restante do dia é desperdício. O consumo invisível acaba superando o gasto do uso planejado. Isso ajuda a explicar aumentos inesperados na conta.

Quando esse hábito se soma a outros aparelhos em espera, o impacto cresce. Televisores, micro-ondas e equipamentos de internet também consomem em standby. Ainda assim, a cafeteira costuma ser uma das mais esquecidas na tomada.

Como reduzir o consumo sem perder praticidade

A medida mais simples é desligar a cafeteira da tomada após o uso. Em modelos com botão físico, desligar completamente já reduz parte do consumo. Réguas com interruptor facilitam o corte de energia de vários aparelhos ao mesmo tempo.

Outra opção é optar por modelos com desligamento automático real, e não apenas modo de espera. Alguns entram em hibernação profunda após alguns minutos sem uso. Essa função faz diferença no consumo ao longo do dia.

Pequenos ajustes de hábito já geram economia perceptível. Desligar a cafeteira e outros eletros pouco usados durante o dia reduz gastos sem afetar a rotina. É uma forma simples de manter o café e aliviar a conta de luz.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!