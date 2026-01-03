Adeus, airfryer: novo eletrodoméstico vai além da fritadeira e prepara alimentos de 9 maneiras diferentes

Lançamento europeu aposta em multifuncionalidade e promete substituir vários aparelhos na cozinha

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

Fazer churrasco na airfryer nos poupa de toda sujeira e ainda mantém os alimentos saudáveis. (Foto: Reprodução)

A airfryer popularizou o preparo de alimentos com menos óleo, mas um novo eletrodoméstico começa a chamar atenção por ir muito além dessa função.

Lançado pela rede alemã Lidl na Espanha, o equipamento combina diferentes métodos de preparo em um único aparelho e surge como alternativa para quem busca mais praticidade no dia a dia.

O destaque está na proposta de reunir várias funções comuns da cozinha em um só espaço.

Em vez de usar forno, grill, desidratador e outros eletrodomésticos separadamente, o novo modelo concentra tudo em uma única estrutura, reduzindo o uso de óleo e simplificando o preparo das refeições.

O aparelho se chama Silvercrest 9 em 1 e tem capacidade de 12 litros. Desenvolvido para uso doméstico, ele permite desde preparos rápidos até receitas mais elaboradas, atendendo diferentes perfis de consumo.

Com potência de 1.800 watts e sistema de circulação de ar quente, o equipamento distribui o calor de forma uniforme.

Isso garante alimentos mais crocantes por fora e macios por dentro, sem necessidade de fritura tradicional.

Outro diferencial é a presença de uma janela frontal ampla, que permite acompanhar o preparo dos alimentos sem interromper o funcionamento.

A solução ajuda a manter a temperatura constante e evita a perda de calor durante o uso.

O que esse aparelho consegue fazer?

O Silvercrest 9 em 1 oferece nove modos de preparo e conta com painel digital sensível ao toque, além de programas automáticos.

Na prática, ele pode assumir funções normalmente exercidas por vários eletrodomésticos diferentes.

Entre as possibilidades estão assar, grelhar, fritar a ar, desidratar frutas, aquecer alimentos, preparar receitas lentamente, usar vapor, além de funções rotativas para carnes e espetos.

Com isso, o aparelho substitui itens que costumam ocupar espaço no balcão ou nos armários da cozinha.

Especificações do modelo

Segundo a fabricante, o eletrodoméstico reúne características que o colocam entre os mais completos da categoria. Veja os principais dados:

Potência de 1.800 W

Capacidade total de 12 litros

Controle de temperatura entre 40 °C e 200 °C

Temporizador ajustável, com até 24 horas no modo desidratação

Tela digital com 10 programas automáticos

Janela frontal para visualização do preparo

Acessórios que podem ir à lava-louças

O conjunto inclui grades internas, bandeja, cesto giratório, espeto para frango, kit para kebab, alça de remoção e um livro de receitas desenvolvido para o aparelho.

Preço e disponibilidade

Na Espanha, o Silvercrest 9 em 1 é vendido exclusivamente pela loja online do Lidl por 79,99 euros, valor que gira em torno de R$ 490, conforme a cotação atual.

A marca Silvercrest é conhecida no mercado europeu por oferecer produtos com bom custo-benefício.

E no Brasil?

O eletrodoméstico não é comercializado oficialmente no Brasil. A Lidl não atua no varejo nacional, o que significa ausência de distribuição regular, garantia ou assistência técnica autorizada no país.

Apesar disso, o produto pode ser encontrado em sites internacionais de venda, como eBay e AliExpress.

Nesses casos, a compra envolve importação direta, com cobrança de impostos, frete elevado e riscos relacionados à falta de suporte técnico.

Mesmo fora do mercado brasileiro, o lançamento reforça uma tendência clara: eletrodomésticos multifuncionais ganham espaço à medida que consumidores buscam mais eficiência, economia de espaço e praticidade na cozinha.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!