Anapolino no BBB, Paulo Augusto é expulso após empurrão em Jonas

Participante foi retirado do reality após a produção concluir que houve agressão durante a disputa pelo Big Fone

Da Redação - 30 de janeiro de 2026

Paulo Augusto foi expulso do BBB 26 após empurrão em Jonas. (Foto: Reprodução/X)

A produção do Big Brother Brasil (BBB) 26 decidiu expulsar o participante Paulo Augusto no início da noite desta sexta-feira (30). O goiano, que representava Anápolis no reality, deixou o programa após um episódio envolvendo contato físico com outro brother.

A decisão foi tomada depois que a direção do programa analisou as imagens de uma corrida até o Big Fone.

Durante a disputa, Paulo Augusto acabou empurrando Jonas, o que foi interpretado pela produção como agressão, situação que fere as regras do reality show.

O anúncio da expulsão foi feito oficialmente no programa, encerrando de forma imediata a participação de Paulo Augusto no BBB 26. A produção não aplicou advertências ou punições intermediárias, optando diretamente pela retirada do participante da casa.

Paulo Augusto havia entrado no reality após ser escolhido pelo público na Casa de Vidro, representando a região Centro-Oeste.

Com a expulsão, o BBB 26 passa a contar agora com apenas dois participantes goianos na casa: Jordana e Chay, que seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!