BBB 26: Pedro diz que ficaria com Paulo Augusto se fosse gay

Brother brinca com amigo no quarto, mas volta a virar alvo de críticas após falas sobre traição repercutirem fora da casa

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/X)

Pedro continua sendo um dos participantes mais comentados do “BBB26”, seja por momentos engraçados ou por declarações que rapidamente dividem opiniões. Na tarde desta sexta-feira (16), ele chamou atenção ao dizer que se envolveria com Paulo Augusto caso não fosse um homem heterossexual.

A conversa aconteceu no quarto, diante de Marcelo, Marciele, Samira e Jordana. Em tom bem descontraído, Pedro afirmou que ficaria com o amigo se fosse gay, mulher ou estivesse solteiro, deixando claro que falou na brincadeira, mas sem hesitar.

“Eu duvido quem fala! Se eu fosse homossexual, se eu fosse mulher, se eu fosse o que for, eu pegava o PA [Paulo Augusto], entendeu? Eu, que sou homem hétero, falo que quero pegar”, disparou o vendedor, arrancando reações do grupo.

Só que, fora do clima leve do momento, Pedro também voltou a virar assunto por outro motivo. Durante o dia, ele comentou repetidas vezes sobre ter traído a esposa no passado, o que gerou revolta entre internautas e fez crescer a mobilização em apoio à companheira dele.

Nas redes sociais, o nome de Rayna Luiza ganhou força e ela chegou a ultrapassar o participante em número de seguidores no Instagram, impulsionada por mensagens de solidariedade.

Rayna, no entanto, se manifestou apenas uma vez desde que a história ganhou grande repercussão. Em uma publicação, ela pediu respeito e afirmou que está cuidando do próprio emocional antes de falar mais sobre o caso.

“Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo”, escreveu.

