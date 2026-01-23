Antes e depois de Paulo Augusto do BBB 26 chama atenção; veja

Impressão de maturidade do goiano despertou comentários e comparações na internet

Pedro Ribeiro - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Desde a entrada no BBB 26, o goiano Paulo Augusto, de 21 anos, tem chamado atenção não apenas por suas atitudes dentro da casa, mas também pela aparência.

Muitos telespectadores apontaram que o brother aparenta ser mais velho, percepção que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A impressão de maturidade no visual está ligada principalmente à barba cheia e à mandíbula bastante marcada.

O detalhe, no entanto, não é natural.

O contorno facial definido é resultado de um procedimento de harmonização facial realizado em 2024, conduzido por um cirurgião-dentista, Roberto Carvalhaes, que é parente do participante.

Segundo o profissional responsável, a intervenção teve como objetivo valorizar os traços naturais do goiano.

Nas redes, o assunto virou pauta entre internautas, que passaram a comparar imagens antigas de Paulo, nas quais ele aparece com o rosto mais fino, antes da harmonização.

Confira o antes e depois:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!