Após onda de golpes, Rio Vermelho faz importante alerta para os clientes

Empresa identificou uso indevido do nome do grupo em tabloides falsos, cobranças por PIX, WhatsApp e até boletos adulterados

Isabella Valverde - 30 de janeiro de 2026

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

O Grupo Rio Vermelho emitiu um alerta urgente aos clientes após identificar uma onda de golpes que utiliza indevidamente o nome das marcas Rio Vermelho Atacadista e Rio Vermelho Distribuição.

Segundo a empresa, criminosos estão enviando tabloides falsos pelo WhatsApp, oferecendo supostas promoções, solicitando pagamentos via PIX ou depósito, e prometendo entregas que não existem.

No caso do Rio Vermelho Atacadista, a orientação é direta: a empresa não realiza vendas pelo WhatsApp. Qualquer material recebido por mensagens, com pedido de pagamento antecipado ou promessa de entrega, é falso e não pertence ao grupo.

A recomendação é que os consumidores confirmem qualquer informação apenas pelos canais oficiais, como o Instagram oficial do Rio Vermelho ou presencialmente nas lojas.

O grupo também pede que, ao receber esse tipo de material fraudulento, o cliente envie uma mensagem à empresa, ajudando a proteger outros consumidores. A segurança dos clientes, segundo o comunicado, é prioridade.

Já em relação ao Rio Vermelho Distribuição, a empresa esclarece que realiza vendas pelo WhatsApp apenas por meio do vendedor oficial e de confiança do cliente. Qualquer oferta deve ser confirmada diretamente com esse vendedor.

O grupo também ressalta que seus tabloides oficiais não incluem frios ou bebidas resfriadas, trabalhando apenas com produtos secos ou quentes nesse tipo de material. Além disso, o pagamento via PIX é solicitado exclusivamente por QR Code enviado pelo vendedor oficial, nunca por terceiros.

Outro ponto de atenção envolve um golpe ainda mais sofisticado: criminosos estariam ligando para clientes da distribuição e pedindo que eles desconsiderem o boleto entregue pelo motorista no momento da entrega.

Em seguida, enviam um novo boleto praticamente idêntico ao original, mudando apenas o código de barras, direcionando o pagamento para contas fraudulentas. A informação correta, segundo o Rio Vermelho, é confiar somente no boleto entregue pelo motorista.

Em caso de qualquer dúvida, o Rio Vermelho Distribuição orienta que os clientes entrem em contato apenas pelos canais oficiais: (62) 99964-9943, 0800 646 3131, (62) 3310-5900 ou (62) 3310-3500. A empresa reforça que receber e encaminhar materiais suspeitos ajuda a evitar novos golpes e prejuízos.

O Grupo Rio Vermelho finaliza o alerta destacando que não autoriza nenhum tipo de venda fora de seus canais oficiais e pede atenção redobrada da população diante de ofertas que chegam por meios não reconhecidos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!