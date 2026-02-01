Adeus ao RG: nova Carteira de Identidade já pode ser solicitada de graça pela internet

Nova Carteira de Identidade Nacional unifica dados, usa o CPF como número único e pode ser solicitada gratuitamente, inclusive com etapas online

Gabriel Yuri Souto - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Evandro Leal/Folhapress)

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível em todo o Brasil e substitui gradualmente o antigo RG.

O novo documento utiliza o CPF como número único de identificação e promete mais segurança, padronização e facilidade de acesso para os cidadãos.

Além disso, a primeira via da nova identidade é gratuita. Em muitos estados, o processo já permite agendamento e pré-cadastro pela internet, o que reduz filas e agiliza o atendimento presencial.

O que muda com a nova Carteira de Identidade

A principal mudança está na unificação dos dados. Antes, cada estado emitia um RG com numeração própria. Agora, o CPF passa a ser o único número válido em todo o território nacional.

Além disso, a nova carteira conta com QR Code e código MRZ, o mesmo utilizado em passaportes. Esses recursos facilitam a verificação da autenticidade e ajudam a combater fraudes.

Outro avanço envolve a padronização visual. Todos os estados seguem o mesmo modelo, o que evita confusão e melhora a identificação em órgãos públicos e privados.

Como solicitar a nova identidade pela internet

O processo começa, na maioria dos estados, pelo site do órgão responsável pela emissão de documentos, como o instituto de identificação ou o Detran. Primeiro, o cidadão faz o pré-cadastro online e agenda o atendimento presencial.

Em seguida, basta comparecer no local escolhido com os documentos exigidos. Após a coleta de dados biométricos, o órgão responsável finaliza a emissão.

Embora o documento não seja totalmente emitido de forma digital, o uso da internet já simplifica grande parte do processo.

Quais documentos são necessários

Para solicitar a nova Carteira de Identidade, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, preferencialmente atualizada. Além disso, o CPF precisa estar regular na Receita Federal.

Em alguns casos, o órgão emissor pode solicitar documentos complementares. Por isso, é importante conferir as orientações específicas do estado antes do atendimento.

Quem já possui o RG antigo também pode fazer a troca, mesmo que o documento ainda esteja válido.

Versão digital também está disponível

Além da versão física, a nova identidade pode ser acessada no aplicativo Gov.br. Após a emissão, o cidadão consegue consultar o documento digital diretamente no celular.

Essa versão tem validade legal e pode ser usada em diversas situações do dia a dia. Assim, o acesso ao documento se torna mais prático e seguro.

No entanto, a versão digital só fica disponível após a emissão da carteira física.

Até quando o RG antigo vale

O RG antigo continua válido até 28 de fevereiro de 2032. Portanto, não há necessidade de troca imediata para quem ainda possui o documento em bom estado.

Mesmo assim, o governo recomenda a substituição gradual. Dessa forma, o cidadão se adapta ao novo padrão e evita problemas no futuro.

A expectativa é que, até o fim do prazo, todos os brasileiros utilizem apenas a nova Carteira de Identidade Nacional.

