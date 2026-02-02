3 plantas que devem ser podadas no começo do ano para florescer bem

A poda no período certo estimula novas brotações, fortalece a planta e garante flores mais bonitas ao longo do ano

Layne Brito - 02 de fevereiro de 2026

Foto: Reprodução/Freepik)

O começo do ano é uma fase importante para quem quer manter o jardim bonito e cheio de flores.

Após períodos de crescimento intenso, muitas plantas precisam de uma poda estratégica para renovar sua estrutura, eliminar galhos secos e direcionar a energia para a floração.

Quando feita corretamente, a poda não apenas melhora o visual, mas também contribui para a saúde da planta e para o surgimento de flores mais bonitas e duradouras.

Confira três plantas que se beneficiam especialmente da poda no início do ano:

1. Roseira

A roseira é uma das plantas que mais respondem positivamente à poda nesse período. Retirar galhos secos, fracos ou mal posicionados estimula o crescimento de novos brotos, que costumam ser mais vigorosos.

Essa renovação favorece flores maiores, com cores mais vivas, além de melhorar a circulação de ar entre os galhos, reduzindo o risco de pragas e doenças.

2. Hibisco

Muito comum em jardins e cercas vivas, o hibisco floresce nos ramos novos. Por isso, a poda no começo do ano é essencial para estimular o surgimento desses ramos.

O corte leve ajuda a manter a planta mais compacta, evita crescimento desordenado e garante uma floração mais abundante ao longo dos meses seguintes.

3. Buganvília

Conhecida pelas flores coloridas e resistentes, a buganvília também se beneficia da poda nessa época.

A retirada de galhos muito longos ou sem vigor ajuda a controlar o tamanho da planta e faz com que ela concentre energia na produção de flores.

Sem a poda, a buganvília tende a crescer excessivamente e florescer menos.

Independentemente da espécie, é importante usar tesouras próprias para jardinagem, sempre limpas e afiadas, para evitar danos e contaminações.

A poda deve ser feita com moderação, respeitando o formato natural da planta. Com esse cuidado simples no início do ano, o jardim ganha força, beleza e floração garantida por muito mais tempo.

