6 plantas que parecem inofensivas, mas são venenosas e fazem mal à saúde

Bonitas e comuns em casas e jardins, essas espécies podem causar intoxicações graves em crianças, adultos e animais domésticos

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Bonitas, comuns em jardins e até usadas como decoração dentro de casa, algumas plantas escondem riscos sérios à saúde.

Muitas delas são tóxicas e podem causar irritações, intoxicações e até problemas mais graves quando tocadas ou ingeridas, principalmente por crianças e animais domésticos.

Especialistas alertam que conhecer essas espécies é essencial para evitar acidentes.

Veja a seguir seis plantas populares que parecem inofensivas, mas exigem cuidado

1. Comigo-ninguém-pode

Muito comum em casas brasileiras, essa planta é altamente tóxica. O contato com a seiva pode causar irritação na pele e nos olhos, enquanto a ingestão provoca inchaço na boca, dificuldade para engolir e até problemas respiratórios. É especialmente perigosa para crianças e pets.

2. Espada-de-são-jorge

Apesar da fama de resistente e fácil de cuidar, a planta possui substâncias tóxicas. Se ingerida, pode causar náuseas, vômitos e diarreia. Em animais domésticos, os sintomas podem ser ainda mais intensos.

3. Azaleia

Muito usada em jardins, a azaleia contém toxinas que afetam o sistema digestivo e cardiovascular. A ingestão pode provocar vômitos, queda de pressão, fraqueza e, em casos mais graves, alterações no ritmo cardíaco.

4. Oleandro

Considerada uma das plantas ornamentais mais perigosas, todas as partes do oleandro são tóxicas. Mesmo pequenas quantidades podem causar problemas cardíacos, dores abdominais, vômitos e, em casos extremos, levar à morte.

5. Copo-de-leite

Apesar da aparência delicada, essa planta possui cristais tóxicos na seiva. O contato pode causar irritação na pele e nos olhos, e a ingestão provoca queimação na boca, inchaço e dificuldade para falar ou engolir.

6. Mamona

Bastante conhecida, a mamona produz sementes extremamente tóxicas. A ingestão pode causar intoxicação grave, com sintomas como vômitos, diarreia intensa, desidratação e, em casos severos, falência de órgãos.

Especialistas recomendam manter essas plantas fora do alcance de crianças e animais, além de usar luvas ao manuseá-las. Em caso de contato ou ingestão acidental, a orientação é procurar atendimento médico imediato ou um centro de intoxicações.

Conhecer os riscos é a melhor forma de prevenir acidentes e manter o ambiente seguro dentro de casa.

