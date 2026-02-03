Bonitos por fora, problemáticos por dentro: cinco carros que dão dor de cabeça aos motoristas

Modelos que chamam atenção pelo design acumulam reclamações por falhas mecânicas, manutenção cara e baixo desempenho, segundo avaliações de usuários

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Dirigir um carro bonito transmite status, presença e até sensação de conquista. No entanto, o que muitos motoristas não consideram no momento da compra é o custo oculto que alguns desses modelos podem trazer ao longo do tempo.

Por trás de um design moderno e chamativo, certos veículos escondem problemas mecânicos frequentes, dificuldade de manutenção e despesas elevadas.

De acordo com avaliações de consumidores reunidas pela plataforma Carros na Web, alguns modelos populares no Brasil acumulam reclamações justamente por passarem mais tempo na oficina do que na garagem.

Além disso, o valor das peças e da mão de obra especializada agrava ainda mais a insatisfação dos proprietários.

Confira cinco carros que impressionam no visual, mas costumam dar dor de cabeça aos motoristas.

Caoa Chery Tiggo 3X

O Tiggo 3X representa a aposta da Caoa Chery no disputado segmento de SUVs compactos. Com um visual imponente e acabamento que chama atenção, o modelo conquistou muitos consumidores à primeira vista.

Entretanto, as avaliações no Carros na Web apontam problemas recorrentes. Proprietários relatam dificuldade para encontrar profissionais especializados, além do alto custo das peças.

O veículo recebe notas baixas nos quesitos motor, câmbio e desempenho, o que compromete a experiência de uso no dia a dia.

Peugeot 206

O Peugeot 206 carrega um histórico de críticas que acompanha a marca há anos. Embora o design moderno e alongado tenha conquistado muitos consumidores, a mecânica do modelo se tornou motivo de reclamação constante.

Segundo usuários da plataforma Carros na Web, a suspensão é um dos principais pontos negativos e recebe avaliação considerada ruim. Apesar disso, o estilo do 206 marcou época e influenciou o visual de outros modelos da montadora.

Citroën C3

A nova geração do Citroën C3 surpreendeu ao abandonar o formato arredondado e adotar linhas mais quadradas. A mudança agradou visualmente e deu ao carro um ar mais robusto e atual.

No entanto, a parte mecânica não acompanhou a evolução estética. Avaliações indicam desempenho insatisfatório em motor, câmbio, suspensão e estabilidade.

Esses fatores colocam o modelo entre os mais criticados da categoria, segundo o Carros na Web.

Volkswagen Amarok

A Amarok se destaca pelo porte robusto e pela forte presença no meio rural. O design imponente reforça a proposta de uma picape preparada para trabalhos pesados e terrenos difíceis.

Mesmo assim, muitos motoristas se frustram com o desempenho do motor. Avaliações apontam que a potência fica abaixo do esperado para o porte do veículo, o que resulta em nota baixa nesse quesito. Apesar disso, o modelo ainda mantém boa aceitação entre os consumidores.

Renault Kwid

Conhecido como um dos carros mais baratos do Brasil, o Renault Kwid chama atenção pelo visual moderno e pela proposta de economia.

O design tecnológico e o baixo consumo atraem principalmente quem busca custo-benefício.

Porém, consumidores relatam fragilidade estrutural e problemas mecânicos mesmo com baixa quilometragem.

As avaliações de motor, câmbio e freios são baixas, enquanto a suspensão aparece entre os pontos mais criticados, com classificação considerada péssima.

Atenção antes da compra

Embora o visual pese na decisão de compra, especialistas recomendam avaliar também o histórico de manutenção, o custo das peças e a reputação mecânica do modelo. Dessa forma, o consumidor evita surpresas desagradáveis e prejuízos ao longo do tempo.

