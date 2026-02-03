Chef explica por que não se deve lavar o arroz e muitos cometem esse erro

Especialistas em culinária e nutrição debatem a prática comum de lavar o arroz antes de cozinhar. Entenda quando isso ajuda, quando pode atrapalhar

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muitas pessoas lavam o arroz antes de cozinhar por costume ou orientação familiar. No entanto, chefs e especialistas em gastronomia alertam que essa prática não funciona como regra geral. Em determinadas receitas, lavar o grão pode alterar a textura e até o sabor do prato.

De acordo com profissionais da área, a decisão depende do tipo de arroz e do resultado que se deseja alcançar. Por isso, repetir o hábito sem critério pode ser um erro comum na cozinha.

Por que as pessoas costumam lavar o arroz

Tradicionalmente, as pessoas lavam o arroz para remover o excesso de amido presente na superfície dos grãos. Esse amido faz o arroz grudar mais durante o cozimento.

Além disso, muitas famílias mantêm esse costume por questões culturais e de higiene. A lavagem serve para retirar poeira ou pequenas impurezas do transporte e do armazenamento.

Quando lavar o arroz pode prejudicar a receita

Em algumas preparações, lavar o arroz não é indicado. Pratos como risoto e paella precisam do amido natural do grão para atingir a cremosidade ideal. Por isso, chefs recomendam usar o arroz sem lavar nessas receitas.

Outro ponto envolve o processo industrial. Atualmente, boa parte do arroz vendido no mercado já passa por limpeza e polimento. Ao lavar novamente, a pessoa pode eliminar parte dos nutrientes adicionados ao grão durante esse processo.

Impacto nutricional também merece atenção

Nutricionistas explicam que lavar o arroz em excesso reduz a quantidade de vitaminas e minerais. Por esse motivo, a prática exige moderação e consciência.

Por outro lado, estudos indicam que a lavagem pode diminuir pequenas quantidades de contaminantes, como o arsênico. Ainda assim, o cozimento em alta temperatura já elimina bactérias e micro-organismos.

Afinal, lavar ou não lavar o arroz?

Segundo os especialistas, tudo depende do objetivo da receita. Quem busca grãos mais soltos pode optar pela lavagem. Já quem deseja uma textura mais cremosa deve evitar esse passo.

Além disso, observar o tipo de arroz e seguir as orientações da embalagem ajuda a alcançar um melhor resultado. Cozinhar com intenção, e não apenas por hábito, faz toda a diferença no prato final.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!