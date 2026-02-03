Está chegando o eclipse mais longo do século: o dia vai virar noite e só voltará a acontecer daqui a 100 anos
Fenômeno raro promete transformar o céu em poucos minutos e deve entrar para a lista dos eventos mais impressionantes do século
Um fenômeno astronômico considerado excepcional já tem data marcada e vem despertando a atenção de especialistas e curiosos ao redor do mundo.
Em agosto de 2027, um eclipse solar total deve provocar uma mudança brusca na paisagem do céu, fazendo com que o dia escureça de forma repentina, como se a noite tivesse chegado antes da hora.
O evento chama atenção principalmente pela duração. Em determinados pontos do planeta, a Lua vai cobrir completamente o Sol por mais de seis minutos, um intervalo incomum para eclipses solares.
Esse tempo prolongado faz com que o fenômeno seja classificado como o mais longo deste século, com previsão de algo semelhante apenas para o próximo século.
Durante a fase de totalidade, a luz do Sol desaparece quase por completo. O céu ganha tons escuros, a claridade diminui drasticamente e até a temperatura pode sofrer uma leve queda.
É nesse momento que detalhes raros, normalmente invisíveis, se tornam perceptíveis, transformando o eclipse em um verdadeiro espetáculo natural.
A sombra da Lua vai percorrer uma faixa específica do planeta, cruzando regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.
Apenas quem estiver dentro desse trajeto poderá vivenciar o efeito completo do eclipse. Fora dessa faixa, o fenômeno será visto de forma parcial.
Além do impacto visual, o eclipse costuma provocar reações curiosas na natureza.
Animais podem se comportar como se a noite estivesse começando, aves tendem a se recolher e o ambiente ganha um silêncio diferente, algo frequentemente relatado por quem já presenciou eclipses totais.
Especialistas reforçam a importância da observação segura. Durante as fases parciais, olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode causar danos à visão.
O uso de óculos específicos ou equipamentos apropriados é essencial, exceto no curto período em que o Sol estiver totalmente encoberto.
Raro, impressionante e aguardado, o eclipse de 2027 promete marcar uma geração inteira de observadores.
Para muitos, será uma oportunidade única, já que um evento com características semelhantes só deve voltar a acontecer daqui a cerca de 100 anos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!