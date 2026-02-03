Está chegando o eclipse mais longo do século: o dia vai virar noite e só voltará a acontecer daqui a 100 anos

Fenômeno raro promete transformar o céu em poucos minutos e deve entrar para a lista dos eventos mais impressionantes do século

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/unsplash)

Um fenômeno astronômico considerado excepcional já tem data marcada e vem despertando a atenção de especialistas e curiosos ao redor do mundo.

Em agosto de 2027, um eclipse solar total deve provocar uma mudança brusca na paisagem do céu, fazendo com que o dia escureça de forma repentina, como se a noite tivesse chegado antes da hora.

O evento chama atenção principalmente pela duração. Em determinados pontos do planeta, a Lua vai cobrir completamente o Sol por mais de seis minutos, um intervalo incomum para eclipses solares.

Esse tempo prolongado faz com que o fenômeno seja classificado como o mais longo deste século, com previsão de algo semelhante apenas para o próximo século.

Durante a fase de totalidade, a luz do Sol desaparece quase por completo. O céu ganha tons escuros, a claridade diminui drasticamente e até a temperatura pode sofrer uma leve queda.

É nesse momento que detalhes raros, normalmente invisíveis, se tornam perceptíveis, transformando o eclipse em um verdadeiro espetáculo natural.

A sombra da Lua vai percorrer uma faixa específica do planeta, cruzando regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.

Apenas quem estiver dentro desse trajeto poderá vivenciar o efeito completo do eclipse. Fora dessa faixa, o fenômeno será visto de forma parcial.

Além do impacto visual, o eclipse costuma provocar reações curiosas na natureza.

Animais podem se comportar como se a noite estivesse começando, aves tendem a se recolher e o ambiente ganha um silêncio diferente, algo frequentemente relatado por quem já presenciou eclipses totais.

Especialistas reforçam a importância da observação segura. Durante as fases parciais, olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode causar danos à visão.

O uso de óculos específicos ou equipamentos apropriados é essencial, exceto no curto período em que o Sol estiver totalmente encoberto.

Raro, impressionante e aguardado, o eclipse de 2027 promete marcar uma geração inteira de observadores.

Para muitos, será uma oportunidade única, já que um evento com características semelhantes só deve voltar a acontecer daqui a cerca de 100 anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!