O dia vai virar noite: maior eclipse solar do século deve escurecer o céu por mais de seis minutos

Fenômeno raro deve provocar o período mais longo de escuridão total já registrado em mais de um século

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Drew Rae)

Astrônomos já confirmaram a ocorrência de um dos eventos celestes mais impressionantes do século, capaz de provocar um escurecimento incomum do céu em regiões específicas do planeta.

O eclipse solar total está previsto para 2 de agosto de 2027 e deve atingir um tempo máximo de totalidade estimado em cerca de seis minutos e 23 segundos, duração considerada excepcional pelos padrões da astronomia.

Esse intervalo é muito superior ao observado na maioria dos eclipses solares totais, que normalmente duram apenas alguns minutos, e ocorre quando há um alinhamento quase perfeito entre Sol, Lua e Terra.

Durante o fenômeno, a Lua passará diretamente à frente do Sol, projetando sua sombra sobre uma faixa limitada do globo terrestre, conhecida como caminho da totalidade.

Esse trajeto deve atravessar áreas do sul da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito estão entre os locais favorecidos para a observação completa.

A expectativa é que a região de Luxor, no Egito, registre o ponto máximo do eclipse, com o maior tempo contínuo de escurecimento ao longo de todo o percurso.

A duração incomum do fenômeno está relacionada à posição orbital da Lua. Na data prevista, ela estará próxima do perigeu, ponto em que se encontra mais perto da Terra.

Essa condição faz com que o disco lunar aparente seja maior no céu, permitindo que o Sol fique completamente encoberto por mais tempo do que o habitual.

