Nem na fruteira, nem em cima da mesa: o melhor lugar para evitar que as bananas apodreçam rápido

Especialistas explicam como conservar bananas por mais tempo e evitar que elas escureçam ou amadureçam rápido em sua cozinha

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Bananas são uma das frutas mais populares no Brasil. No entanto, elas também estão entre as que mais rapidamente podem perder a qualidade quando não são armazenadas corretamente.

Por isso, saber onde guardar as bananas pode fazer toda a diferença para aproveitar a fruta por mais tempo.

Apesar de muita gente deixar a fruta na fruteira ou em cima da mesa, esse não é o melhor local. A chave está em controlar fatores como temperatura, ventilação e proximidade de outras frutas.

Entenda por que as bananas amadurecem rápido

Bananas liberam um gás natural chamado etileno, que acelera o amadurecimento da fruta.

Quando elas ficam próximas a outras frutas que também produzem etileno, como maçãs, peras ou abacates, esse processo se intensifica ainda mais.

Por isso, guardar bananas em uma tigela com outras frutas pode fazer com que todas amadureçam ou apodreçam mais rapidamente do que o esperado.

O lugar ideal para armazenar bananas

Em vez de deixá-las na fruteira ou em cima da mesa expostas ao calor e à luz, o melhor lugar para guardar bananas é:

Em um local fresco e seco, sem luz solar direta.

Bem ventilado, evitando poucas trocas de ar, que estimulam o acúmulo de etileno.

Longe de outras frutas, reduzindo a exposição ao etileno de outras fontes.

Essas condições ajudam a desacelerar o amadurecimento e mantêm as bananas firmes por mais dias.

Técnicas que prolongam a vida útil

Além de escolher o local certo, existem algumas estratégias simples que ajudam ainda mais:

Pendure as bananas em um suporte: Isso evita que elas fiquem amassadas e permite circulação de ar por todos os lados.

Envolva os talos com plástico ou papel alumínio: Essa técnica reduz a liberação do gás etileno pelo talo, atrasando o amadurecimento.

Separe as bananas ao invés de deixá-las juntas: Isso limita a quantidade de etileno que cada uma recebe.

Essas práticas simples podem fazer com que as bananas permaneçam frescas por vários dias a mais, dando tempo de consumi-las sem pressa.

E se elas começarem a amadurecer demais?

Se as bananas atingirem o ponto perfeito de maturação e você ainda não for consumi-las imediatamente, saiba que há um truque eficiente: colocar as bananas já maduras na geladeira.

Embora a casca possa escurecer na parte externa devido ao frio, o interior da fruta permanece firme e saboroso por mais tempo.

Dicas extras para evitar desperdício

Não deixe as bananas na plastic bag quando recém-compradas, pois isso pode acumular umidade e acelerar o amadurecimento.

Lave as bananas depois de comprar: limpar a fruta reduz sujeira que pode atrair moscas e acelerar o apodrecimento, embora o principal fator ainda seja a forma de armazenamento.

