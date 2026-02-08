Vida saudável: vitaminas essenciais para combater o cansaço e melhorar a disposição, segundo médicos

Especialistas explicam como a deficiência de micronutrientes pode afetar o bem-estar e indicam quais suplementos ajudam a manter o corpo funcionando melhor no dia a dia

Isabella Victória - 08 de fevereiro de 2026

Vitaminas e suplementos

Manter uma vida saudável vai muito além de praticar exercícios físicos e dormir bem.

A alimentação tem papel fundamental na disposição diária e, quando faltam nutrientes essenciais, o corpo tende a dar sinais claros — como fadiga constante, fraqueza e dificuldade de concentração.

Segundo médicos e nutricionistas, a deficiência de vitaminas é uma das causas mais comuns do cansaço persistente, especialmente em rotinas intensas de trabalho e estudo.

A boa notícia é que, com acompanhamento profissional e ajustes na dieta, é possível recuperar a energia e melhorar significativamente a qualidade de vida.

Vitamina B12: aliada do cérebro e da energia

A vitamina B12 é essencial para o funcionamento do sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos.

Quando está em níveis baixos, pode causar sintomas como sonolência excessiva, falta de foco e até alterações de humor.

Ela é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados.

Pessoas vegetarianas ou veganas devem redobrar a atenção e, em muitos casos, recorrer à suplementação orientada por um médico.

Vitamina D: impacto direto no bem-estar

Conhecida como a “vitamina do sol”, a vitamina D influencia não apenas a saúde óssea, mas também o sistema imunológico e a sensação geral de disposição.

A falta dela pode gerar cansaço frequente, dores musculares e desânimo.

Apesar de o Brasil ser um país ensolarado, médicos alertam que a exposição solar insuficiente e o uso constante de protetor podem contribuir para a deficiência, tornando a suplementação necessária em alguns casos.

Vitamina C: mais do que imunidade

Além de fortalecer as defesas do organismo, a vitamina C participa da produção de energia celular e ajuda a reduzir o estresse oxidativo, que contribui para a sensação de esgotamento físico.

Frutas cítricas, como laranja, acerola e limão, são boas fontes naturais, mas a ingestão inadequada pode comprometer os níveis ideais no organismo.

Complexo B: suporte para o metabolismo

As vitaminas do complexo B atuam diretamente no metabolismo dos alimentos, transformando nutrientes em energia.

A deficiência pode resultar em indisposição, irritabilidade e queda de rendimento físico e mental.

Elas estão presentes em cereais integrais, leguminosas, verduras escuras e proteínas animais, reforçando a importância de uma alimentação variada.

Atenção à suplementação

Apesar dos benefícios, médicos reforçam que o uso de vitaminas deve ser feito com cautela.

O consumo excessivo ou sem orientação pode causar efeitos indesejados.

Por isso, exames laboratoriais e acompanhamento profissional são indispensáveis para identificar deficiências reais.

Cuidar da alimentação e manter os níveis adequados de vitaminas é um passo essencial para quem busca mais disposição, produtividade e equilíbrio no dia a dia.

