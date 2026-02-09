4 signos que estão com sorte e encontrarão a pessoa certa no Carnaval

Astrologia aponta que o Carnaval será decisivo para alguns signos quando o assunto é amor e novas conexões

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

O Carnaval é conhecido por ser um período de encontros inesperados, conexões intensas e emoções à flor da pele. Entre bloquinhos, festas e momentos de descontração, os astros indicam que a energia estará especialmente favorável para o amor e alguns signos do zodíaco terão ainda mais sorte nesse período.

Segundo a astrologia, quatro signos estarão com o magnetismo em alta e grandes chances de conhecer alguém especial durante o Carnaval.

Seja um romance inesperado ou uma conexão que pode ir muito além da folia, o momento promete ser marcante.

1. Áries

O ariano estará cheio de atitude e confiança, chamando atenção por onde passar. A ousadia típica do signo pode render um encontro intenso, daqueles que começam na diversão e ganham profundidade rapidamente.

2. Gêmeos

Comunicativo e carismático, Gêmeos terá facilidade para puxar conversa e criar conexões naturais. Um encontro casual pode se transformar em algo especial graças à sintonia mental e ao bom humor.

3. Leão

Com o brilho em evidência, Leão será um dos signos mais notados durante o Carnaval. A energia de liderança e charme pode atrair alguém que admire sua autenticidade e queira algo mais sério após a folia.

4. Peixes

Sensível e romântico, Peixes estará com a intuição afiada. Um encontro aparentemente simples pode despertar sentimentos profundos e a sensação de que aquela pessoa chegou na hora certa.

O conselho dos astros é claro: deixe o coração aberto. Nem todo encontro começa com promessas, mas alguns nascem de forma leve e surpreendente.

O Carnaval pode ser o cenário perfeito para dar início a uma história que vai muito além da quarta-feira de cinzas.

