Maior boca de caverna do mundo: cientistas usam laser da USP e confirmam descoberta no Brasil
Pesquisadores da universidade usaram drones para mapear precisamente entrada de gruta, que mede aproximadamente 197 metros
Na Mata Atlântica paulista, em um local de natureza densa, uma descoberta realizada por pesquisadores da USP mudou tudo o que era conhecido sobre cavernas em todo o mundo e revelou o que, atualmente, pode ser a maior boca de caverna do mundo.
Cientistas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP) utilizaram a tecnologia LiDAR — sistema de mapeamento a laser que consegue medir distâncias com alta precisão — acoplada a drones para mapear a entrada da Gruta Casa de Pedra, em Iporanga (SP).
Após o mapeamento, os pesquisadores chegaram à constatação de que a entrada da gruta possui cerca de 197 metros de altura, o que faz dela a maior abertura de caverna já documentada na Terra.
Com o auxílio da técnica de sensoriamento remoto LiDAR, foi possível medir a entrada através da vegetação densa, possibilitando a criação de um modelo tridimensional que reproduz a formação natural.
As potenciais pesquisas
O resultado da pesquisa coloca o Brasil como foco de interesse da espeleologia, a ciência dedicada ao estudo de cavernas e cavidades naturais, e reacende o interesse pela região.
Além desse potencial de pesquisa, a descoberta reforça, ainda mais, a importância da preservação da natureza na região, unindo o potencial de sustentabilidade e pesquisa.
