Maior boca de caverna do mundo: cientistas usam laser da USP e confirmam descoberta no Brasil

Pesquisadores da universidade usaram drones para mapear precisamente entrada de gruta, que mede aproximadamente 197 metros

Gabriel Dias - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Goiás Turismo)

Na Mata Atlântica paulista, em um local de natureza densa, uma descoberta realizada por pesquisadores da USP mudou tudo o que era conhecido sobre cavernas em todo o mundo e revelou o que, atualmente, pode ser a maior boca de caverna do mundo.

Cientistas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP) utilizaram a tecnologia LiDAR — sistema de mapeamento a laser que consegue medir distâncias com alta precisão — acoplada a drones para mapear a entrada da Gruta Casa de Pedra, em Iporanga (SP).

Após o mapeamento, os pesquisadores chegaram à constatação de que a entrada da gruta possui cerca de 197 metros de altura, o que faz dela a maior abertura de caverna já documentada na Terra.

Com o auxílio da técnica de sensoriamento remoto LiDAR, foi possível medir a entrada através da vegetação densa, possibilitando a criação de um modelo tridimensional que reproduz a formação natural.

As potenciais pesquisas

O resultado da pesquisa coloca o Brasil como foco de interesse da espeleologia, a ciência dedicada ao estudo de cavernas e cavidades naturais, e reacende o interesse pela região.

Além desse potencial de pesquisa, a descoberta reforça, ainda mais, a importância da preservação da natureza na região, unindo o potencial de sustentabilidade e pesquisa.

