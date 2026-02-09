Pontuação do motorista: novas regras da CNH altera CTB e fixa pontuação máxima para motoristas perderem a carteira em 2026

Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro definem novos limites de pontos e afetam diretamente a suspensão da CNH

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgaçã0o/Félix Carneiro/Detran-TO)

Motoristas brasileiros precisam redobrar a atenção às regras de trânsito em 2026. As normas que tratam da pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), passaram por mudanças importantes e ainda geram dúvidas sobre quantos pontos podem ser acumulados antes da perda do direito de dirigir.

Com o novo modelo, a suspensão da CNH deixou de ter um limite único de pontos e passou a considerar a gravidade das infrações cometidas em um período de 12 meses.

O motorista pode acumular até 40 pontos se não cometer nenhuma infração gravíssima, até 30 pontos se tiver uma infração desse tipo e apenas 20 pontos caso registre duas ou mais infrações gravíssimas no período analisado.

Mesmo com essa flexibilização, algumas condutas continuam resultando em suspensão imediata da CNH, independentemente da pontuação.

Entre elas estão dirigir sob efeito de álcool, recusar o teste do bafômetro, participar de rachas ou exceder de forma significativa o limite de velocidade, situações consideradas de alto risco à segurança no trânsito.

Os pontos registrados na CNH têm validade de 12 meses e deixam de contar após esse prazo, desde que o motorista não ultrapasse o limite permitido nesse intervalo.

Especialistas recomendam acompanhar regularmente a pontuação e adotar uma condução mais responsável para evitar penalidades e garantir mais segurança nas vias.

