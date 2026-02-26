Moradora do Belas Artes denuncia práticas ilegais dentro do condomínio e expõe coleta de lixo “perigosa”

Registros vêm poucos dias após a morte de um trabalhador de uma empresa tercerizada

Davi Galvão - 26 de fevereiro de 2026

Flagras no condomínio foram registrados por câmeras de segurança. (Foto: Arquivo Pessoal)

Estar em um condomínio privado, exime a casta que lá reside de seguir normas de trânsito e outros dispositivos legais? Essa foi a indagação de uma moradora do Residencial Belas Artes que denunciou ao Portal 6 diversos casos de imprudência e falhas no convívio social flagrados pelas câmeras de segurança do próprio imóvel.

Nas imagens, é possível ver diversos registros que vão desde simples infortúnios com vizinhos a até comportamentos de maior risco, como a filmagem da última sexta-feira (20), que mostra um trabalhador se equilibrando sobre o reboque de uma carretinha em movimento durante a coleta de lixo.

O registro foi gravado apenas três dias antes da morte de um trabalhador terceirizado que atuava no condomínio após uma carretinha de coleta de lixo cair sobre ele durante o expediente.

Além deste, ao menos três outras filmagens em datas distintas mostram moradores circulando em motocicletas sem o uso de capacetes, enquanto em outra é possível ver uma criança utilizando um quadriciclo sem nenhuma supervisão aparente.

O uso dos capacetes, inclusive, já se tornou alvo de atenção do delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que em 2024 reforçou que a prática ia contra o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O delegado esclareceu que crianças e adolescentes não podem conduzir veículos automotores e que, apesar de não responderem criminalmente, pais ou responsáveis que concederem automóveis ou similares aos menores podem enfrentar represálias legais.

A reportagem entrou em contato com o síndico do condomínio, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

FLAGRA 🗑️ Moradora do Belas Artes denuncia práticas ilegais dentro do condomínio e expõe coleta de lixo "perigosa"

