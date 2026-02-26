Moradora do Belas Artes denuncia práticas ilegais dentro do condomínio e expõe coleta de lixo “perigosa”

Registros vêm poucos dias após a morte de um trabalhador de uma empresa tercerizada

Davi Galvão Davi Galvão -
Flagras no condomínio foram registrados por câmeras de segurança. (Foto: Arquivo Pessoal) moradora
Flagras no condomínio foram registrados por câmeras de segurança. (Foto: Arquivo Pessoal)

Estar em um condomínio privado, exime a casta que lá reside de seguir normas de trânsito e outros dispositivos legais? Essa foi a indagação de uma moradora do Residencial Belas Artes que denunciou ao Portal 6 diversos casos de imprudência e falhas no convívio social flagrados pelas câmeras de segurança do próprio imóvel.

Nas imagens, é possível ver diversos registros que vão desde simples infortúnios com vizinhos a até comportamentos de maior risco, como a filmagem da última sexta-feira (20), que mostra um trabalhador se equilibrando sobre o reboque de uma carretinha em movimento durante a coleta de lixo.

O registro foi gravado apenas três dias antes da morte de um trabalhador terceirizado que atuava no condomínio após uma carretinha de coleta de lixo cair sobre ele durante o expediente.

Leia também
Abimael Oliveira da Silva tinha 72 anos e era terceirizado do Condomínio Belas Artes. (Foto: Reprodução)

Abimael Oliveira da Silva tinha 72 anos e era terceirizado do Condomínio Belas Artes. (Foto: Reprodução)

Além deste, ao menos três outras filmagens em datas distintas mostram moradores circulando em motocicletas sem o uso de capacetes, enquanto em outra é possível ver uma criança utilizando um quadriciclo sem nenhuma supervisão aparente.

O uso dos capacetes, inclusive, já se tornou alvo de atenção do delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que em 2024 reforçou que a prática ia contra o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O delegado esclareceu que crianças e adolescentes não podem conduzir veículos automotores e que, apesar de não responderem criminalmente, pais ou responsáveis que concederem automóveis ou similares aos menores podem enfrentar represálias legais.

A reportagem entrou em contato com o síndico do condomínio, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.