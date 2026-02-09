Pouca gente coloca no prato: a carne que ajuda a aumentar a força muscular, fortalece a imunidade e traz muitos benefícios para a saúde

Barata, nutritiva e rica em proteínas, a moela de frango surpreende pelos impactos positivos no corpo e pode substituir a carne bovina no dia a dia

09 de fevereiro de 2026

A aparência simples e o preconceito histórico fizeram com que ela fosse esquecida por muitos brasileiros.

Mas quem deixa a moela de frango fora do prato pode estar abrindo mão de um dos alimentos mais nutritivos e acessíveis disponíveis hoje.

Rica em proteínas, com baixo teor de gordura e repleta de micronutrientes essenciais, essa carne discreta vem ganhando espaço entre nutricionistas e pessoas que buscam saúde sem pesar no bolso.

Força muscular começa no prato

Para quem busca ganho e manutenção de massa muscular, a moela se destaca.

Ela fornece uma abundância de proteínas de alto valor biológico, fundamentais para a construção, reparo e fortalecimento dos músculos.

Por isso, é uma aliada tanto para quem pratica exercícios físicos quanto para quem deseja preservar a musculatura ao longo dos anos.

Baixas calorias e mais saciedade

Outro ponto forte é o equilíbrio calórico.

A moela de frango tem pouca gordura e oferece saciedade, o que ajuda no controle do peso corporal.

Em comparação com cortes tradicionais da carne bovina, ela entrega nutrição com menos calorias, sendo uma opção interessante para dietas de manutenção ou emagrecimento.

Imunidade fortalecida com vitaminas e minerais

O sistema imunológico também se beneficia do consumo da moela.

O alimento concentra vitaminas como A, C, E e várias do complexo B, além de minerais essenciais como zinco, ferro e fósforo.

Esses nutrientes atuam diretamente na produção das células de defesa do organismo e no funcionamento adequado de diversos processos vitais.

Aliada contra a anemia e a desnutrição

Por ser uma carne de origem animal rica em ferro de fácil absorção, a moela contribui para a prevenção da anemia, especialmente em crianças, adolescentes e mulheres.

Além disso, seu perfil nutricional a torna um alimento importante no combate à desnutrição, por oferecer energia e nutrientes essenciais em uma única porção.

Proteção para o coração e os vasos sanguíneos

O baixo teor de gordura faz da moela uma aliada da saúde cardiovascular.

Quando consumida de forma equilibrada, ela ajuda a reduzir o risco de doenças como a aterosclerose, comuns em dietas ricas em gorduras saturadas.

Assim, torna-se uma alternativa mais leve em relação a carnes mais gordurosas.

Como incluir a moela no dia a dia

Versátil na cozinha, a moela de frango pode ser preparada cozida, ensopada, refogada, grelhada ou ao molho — forma bastante tradicional no Brasil.

Por ser uma carne mais firme, o ideal é cozinhá-la até ficar macia, garantindo sabor e melhor digestão.

A combinação com legumes e verduras deixa a refeição ainda mais completa.

Consumo com equilíbrio é fundamental

Apesar dos muitos benefícios, o consumo deve ser moderado. A moela contém colesterol e, quando ingerida em excesso, pode trazer riscos à saúde.

O ideal é incluí-la em uma alimentação variada, natural e equilibrada, respeitando as necessidades individuais.

