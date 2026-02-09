WhatsApp pode ganhar recurso que resolve problema antigo do app

Nova função promete facilitar o compartilhamento de Status ao permitir a criação de listas personalizadas de visualização

Pedro Ribeiro - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Anton)

Os Status do WhatsApp deixaram de ser um recurso secundário e passaram a ocupar um espaço cada vez mais importante na rotina dos usuários, seguindo um caminho parecido com o que aconteceu com os Stories em outras redes sociais.

Com esse crescimento, a plataforma tem buscado aprimorar a experiência e reduzir limitações que há tempos incomodam quem utiliza a ferramenta com frequência.

Uma dessas mudanças, revelada recentemente, pode finalmente solucionar um problema antigo do aplicativo: a dificuldade de controlar quem visualiza cada atualização de Status.

A proposta é permitir que os usuários criem listas personalizadas de audiência, escolhendo com mais agilidade quem poderá ver fotos e vídeos publicados.

Atualmente, o WhatsApp oferece apenas três opções principais de privacidade para os Status: compartilhar com todos os contatos, excluir pessoas específicas ou limitar a visualização a um grupo selecionado manualmente.

Embora funcionais, essas alternativas exigem constantes ajustes, especialmente para quem publica conteúdos diferentes para públicos distintos.

Com o novo recurso, será possível organizar contatos em listas fixas, como “família”, “colegas de trabalho” ou grupos de amigos.

Dessa forma, o usuário poderá selecionar a audiência desejada antes mesmo de publicar o conteúdo, sem a necessidade de reconfigurar as opções de privacidade a cada nova atualização.

A mudança deve tornar o uso do Status mais prático e intuitivo, reduzindo o tempo gasto com configurações e oferecendo maior controle sobre o que cada grupo pode visualizar.

A expectativa é que a função atenda principalmente quem utiliza o WhatsApp tanto para fins pessoais quanto profissionais.

Por enquanto, a novidade está disponível apenas para um grupo restrito de usuários que participam do programa beta do aplicativo.

Ainda não há previsão oficial para o lançamento do recurso para todos, mas, como ocorre com outras funcionalidades testadas anteriormente, a tendência é que ele seja liberado gradualmente nas próximas atualizações.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!